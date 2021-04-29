Каждый пятый сибиряк стесняется ходить в туалет на работе. А вы?

В исследовательском центре Зарплаты.ру рассказали, сколько жителей Новосибирска испытывают стеснение или вовсе не ходят в туалет на работе.
С 23 по 27 апреля компания проводила анонимный онлайн-опрос, который показал, что 20% людей испытывают дискомфорт при необходимости удовлетворения естественных нужд в течение рабочего дня. 18 % респондентов просто терпят, 29 % дожидаются момента, когда останутся санузле одни, 8% опрошенных никогда не ходят в туалет в рабочее время. Опрос показывает, что женщины стыдятся больше, чем мужчины – 63 % против 37%.
Сотрудникам также задали вопрос о комфортности туалетной комнаты на работе, и только 14% оказались довольны условиями, которые они имеют.
27% новосибирцев заметили, что в туалете не хватает кабинок или они часто заняты, 31% заявили об отсутствии туалетной бумаги и освежителя, 16 % не могут закрыть дверь в санузле, 13 % говорят о наличии грязи и неприятного запаха, 5% респондентов рассказали, что им даже приходится ходить в соседнее здание, чтобы облегчиться. 3 % опрошенных вообще не имеют туалета на работе.
Помимо этого, 7% сотрудников поделились информацией о том, что начальство вводит ограничение на количество посещений туалетной комнаты, угрожая штрафами и наказаниями за нарушение дисциплины.
В Трудовом кодексе прописано, что подобные действия неправомерны. Роструд сообщает, что работодатель должен обеспечивать работнику подходящие условия для удовлетворения бытовых потребностей.
Те минуты, которые сотрудник проводит в туалете, не могут учитываться при подсчете отработанного времени.