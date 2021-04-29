Майские праздники: сколько нерабочих дней установил Путин? Когда на работу?

До 23 апреля 2021 года россиянам предстояло отдыхать на майские праздники два раза по три дня: 1, 2 и 3 мая, а затем 8, 9 и 10 мая. Связано это было с тем, что 1 и 9 мая выпали на субботу и воскресенье. Из-за их переноса получилось по три выходных дня.
С предложением сделать дни с 4 мая по 7 мая включительно к Владимиру Путину обратились Анна Попова и Татьяна Голикова. Вызвано их предложение было тем, чтобы не увеличивать миграцию населения в периоды праздников на работу и с работы и не спровоцировать новый скачок заболеваемости коронавирусом.
Президент согласился с предложением министра здравоохранения и главой Роспотребнадзора и 23 апреля 2021 года подписал указ № 242 о признании дней 4-7 мая 2021 года нерабочими с сохранением средней заработной платы. Точно также на каникулы уйдет учащиеся школ.
Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая 2021 года включительно.
Первый день работы в мае - 11 мая 2021 года.
Поскольку 4, 5, 6 и 7 мая не признаны официально выходными или праздничными днями, то производственный календарь остался неизменным и расчет заработной платы будет осуществляться по нему.
Двойной оплате за выход на работу подлежат только выход на работу в даты 1 мая 2021 года и 9 мая 2021 года.