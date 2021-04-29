"Диктант Победы" напишут россияне 29 апреля 2021 года в 80 странах
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"Диктант Победы" напишут россияне 29 апреля 2021 года в 80 странах

4:47:474/29/2021Фото: скриншот из видео
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Акцию проведут в Русских домах за рубежом, школах, библиотеках, университетах, и клубах по интересам.

В 31 стране "Диктант Победы" будет проводиться в очной форме


"Диктант Победы" - международная историческая акция на тему событий Второй Мировой войны. Он состоится 29 апреля в 80 странах мира при поддержке Россотрудничества, сообщает ТАСС.

- В 31 стране "Диктант Победы" будет проводиться в очной форме. Все площадки будут действовать по строгим санитарным правилам, которые диктует все еще нестабильная эпидемиологическая обстановка, с обеспечением максимальной безопасности для всех участников и организаторов", - сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в диктанте 2021 года будут принимать участие страны, которых раньше не было (Ливан, Сирия, Португалия, Люксембург, Эфиопия).

- Уже стало традицией проводить "Диктант Победы" в Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Египте, Киргизии, Китае, Молдове, Сербии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, - отметили в Россотрудничестве.

Акцию будут проводить в школах, университетах, библиотеках, клубах по интересам, а также Русских домах за рубежом.
Весомый вклад в организацию акции в других странах вносят и "Волонтеры Победы".

- Традиционно диктант проводится на русском языке, но в этом году разработаны версии на английском и китайском языках. Задания содержат вопросы о вкладе в общую Победу стран антигитлеровской коалиции, помощи союзников, организации работы в тылу, партизанском движении, - добавили в агентстве.

Напомним, что в прошлом году в мероприятии приняли участие более миллиона человек из России и 75 зарубежных стран.

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