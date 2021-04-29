Отремонтируют 277 км: в регионе стартовали работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 2021 года
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Отремонтируют 277 км: в регионе стартовали работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 2021 года

4:30:464/29/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области в нормативное состояние приведут 277 км автомобильных дорог в 2021 году.

Дороги в Бердске становятся лучше


На нескольких объектах в г. Искитиме и г. Новосибирске ремонтные работы уже стартовали. Реализация нацпроекта на территории региона находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

О старте реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» этого года шла речь на пресс-конференции 29 апреля. «Национальный проект включает в себя несколько региональных проектов, связанных не только с ремонтными работами, но и с пропагандой безопасности дорожного движения, использованием новых и наилучших технологий. Все это направлено на приведение дорог в нормативное состояние, что позволит обеспечить быстрый и комфортный проезд по дорогам Новосибирской области, на снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. По каждому региональному проекту есть целевые показатели, которые мы намерены достигнуть», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Министр сообщил, что объем дорожного фонда Новосибирской области на текущий год составляет 28,5 млрд рублей. В рамках работ по строительству, реконструкции и ремонту планируется привести в нормативное состояние 423,23 км автомобильных дорог.

Финансирование нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составляет около 7,4 млн рублей (средства федерального, областного и местных бюджетов). Работы будут проводиться на 103 объектах общей протяженностью 277,6 км. На некоторых объектах этого года работы уже стартовали. Так, в Искитиме начался капитальный ремонт ул. Линейной и ул. Юбилейной, ремонт ул. Революции. В Новосибирске приступили к ремонтным работам на ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Хилокской, ул. Большой, 1-й Шоссейной ул., ул. Воинской, ул. Алтайской.

Работы на четырех объектах реконструкции не прекращались в течение года. Речь идет о площади Лыщинского, а также о вылетных магистралях г. Новосибирска – Гусинобродском шоссе, ул. Кедровой, 2-й Станционной ул. В 2020 году были завершены первые этапы реконструкций данных вылетных магистралей. В 2021-2022 годах работы по реконструкции данных автодорог будут продолжены.

Министр отметил, что в рамках нацпроекта активными темпами ведется строительство подъездных дорог, обеспечивающих транспортную доступность к Многофункциональной ледовой арене – это пять крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров. В частности, ведется реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади; реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус»; строительство автодороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста, а также строительство дороги от ул. Немировича-Данченко до территории ледовой арены; строительство пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста.

По итогам 2021 года запланировано обеспечить уровень технической готовности 76% и ввести в эксплуатацию пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста. Оставшиеся объекты планируется завершить в 2022 году.


Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области

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ремонт дорог
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