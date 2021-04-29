Диетолог рассказала о самом «полезном» алкоголе
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Диетолог рассказала о самом «полезном» алкоголе

5:18:384/29/2021Фото: Скриншот из видео пресс-конференции
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Вино наименее калорийно может способствовать увеличению продолжительности жизни,

Вино является наименее калорийным алкоголем


Красное и белое сухое вино - наименее калорийный вид алкоголя, оно может способствовать увеличению срока жизни, об этом сообщила на пресс-конференции в НСН врач-диетолог Ольга Шмелёва.

- Если говорить о полезности, то самым лучшим алкоголем является красное сухое и белое сухое вино. Но красное сухое на порядок выше, поскольку оно содержит еще и антиоксиданты, - сказала Шмелева.

По словам диетолога, медицинского обоснования данному факту не имеется. Но итальянцы и французы, постоянно употребляя такие вина, имеют лучший холестеринный обмен и большую продолжительность жизни.

- И по калорийности красное и белое вино тоже небольшие. Один бокал объемом 150 мл — это всего лишь 100 килокалорий. Много веса от вина не наберешь. Хотя, конечно, все зависит от количества, - подытожила врач.

Напомним, что 23 апреля президент Владимир Путин объявил 1-10 мая выходными днями. Ранее его попросила об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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виноалкогольдиетолог
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