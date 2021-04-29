Диетолог рассказала о самом «полезном» алкоголе

Красное и белое сухое вино - наименее калорийный вид алкоголя, оно может способствовать увеличению срока жизни, об этом сообщила на пресс-конференции в НСН врач-диетолог Ольга Шмелёва.
- Если говорить о полезности, то самым лучшим алкоголем является красное сухое и белое сухое вино. Но красное сухое на порядок выше, поскольку оно содержит еще и антиоксиданты, - сказала Шмелева.
По словам диетолога, медицинского обоснования данному факту не имеется. Но итальянцы и французы, постоянно употребляя такие вина, имеют лучший холестеринный обмен и большую продолжительность жизни.
- И по калорийности красное и белое вино тоже небольшие. Один бокал объемом 150 мл — это всего лишь 100 килокалорий. Много веса от вина не наберешь. Хотя, конечно, все зависит от количества, - подытожила врач.
Напомним, что 23 апреля президент Владимир Путин объявил 1-10 мая выходными днями. Ранее его попросила об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова.