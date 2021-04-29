В Новосибирске двое угрожали пневматикой и ограбили на 397 рублей прохожего

Железнодорожным СО СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о краже и совершении разбоя по сговору 17-летним и 21-летним жителями Новосибирской области.
23 января 2021 года обвиняемые совершили нападение на незнакомого ранее 23-летнего мужчину. Угрожая пневматическим пистолетом и нанеся ему не меньше одного удара кулаком, подозреваемые отобрали у потерпевшего мобильный телефон, портативный зарядник и газовый баллончик.
После того, как злоумышленники скрылись, они перевели с его банковской карты на свой счет сумму 397 рублей, об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
При обыске в квартире одного из задержанных были обнаружены похищенные предметы. Деньги, которые были переведены со счета потерпевшего, уже истрачены. Обвинительное заключение по делу передано в суд.