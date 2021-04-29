ФСБ задержала 16 сторонников украинских радикалов, готовивших взрывы

ФСБ провела серию операций, в результате которых задержаны 16 сторонников украинского радикального движения «М.К.У.». Во взаимодействии со Следственным комитетом в Иркутске, Саратове, Краснодаре и шести других российских городах были проведены обыски и задержания элементов, которые причастны к пропаганде экстремизма, совершению преступлений и подготовке взрывов в административных зданиях разных городов.
Задержанные планировали массовые убийства граждан и участие в прямых акциях, в которых речь идет о насильственных действиях прямо на улицах.
"Краснов поручал нам устраивать массовые убийства, поджоги, взрывы и расстрелы людей кавказской и арабской национальности", - рассказал один из задержанных.В результате действий сотрудниками ФСБ были изъяты средства коммуникации, много носителей информации и холодное оружие.
В изъятых носителях содержались инструкции и отчеты о проведенных акциях. Вся информация направлялась главарю организации Егору Краснову, который с территории Украины координировал действия участников преступного сообщества.
Для того, чтобы вовлечь молодых людей в преступную деятельность им сначала предлагали нанести надписи на стены зданий, потом избить бездомного или представителя кавказской или арабской национальности. Далее уже были более серьезные задания. После отправки видеоотчетов Краснову, молодые люди попадали к нему в зависимость и выполняли следующие «дела».