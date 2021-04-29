Суд отказал в апелляции по делу Навального о клевете на фронтовика

Суд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о клевете на 94-летнего фронтовика Игната Артеменко. Напомним, что в феврале мировой суд оштрафовал Навального на 850 тыс. рублей. 28 апреля апелляционный суд оставил приговор в силе, отказав в удовлетворении апелляции защиты Навального.
Как сообщил РБК, Навальный принимал участие в процессе по видеосвязи из медсанчасти ИК-3 Владимирской области.
СКР возбудил в отношении Навального дело о клевете (ст. 128.1) в июне 2020 года после того, как он разместил в соцсетях видеоролик Russia Today в поддержку поправок в Конституцию. В съемках принимал участие и полковник Артеменко, участник Великой Отечественной войны. Оппозиционер назвал всех участников видеоролика «командой продажных холуев», «людьми без совести» и «предателями».