Суд отказал в апелляции по делу Навального о клевете на фронтовика
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Суд отказал в апелляции по делу Навального о клевете на фронтовика

6:28:534/29/2021Фото: mos-gorsud.ru
0

Оппозиционер, сидящий в колонии по делу "Ив Роше", должен выплатить штраф в размере 850 тыс. рублей.

Суд утвердил штраф Навальному по делу о клевете на ветерана


Суд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о клевете на 94-летнего фронтовика Игната Артеменко. Напомним, что в феврале мировой суд оштрафовал Навального на 850 тыс. рублей. 28 апреля апелляционный суд оставил приговор в силе, отказав в удовлетворении апелляции защиты Навального.

Как сообщил РБК, Навальный принимал участие в процессе по видеосвязи из медсанчасти ИК-3 Владимирской области.

СКР возбудил в отношении Навального дело о клевете (ст. 128.1) в июне 2020 года после того, как он разместил в соцсетях видеоролик Russia Today в поддержку поправок в Конституцию. В съемках принимал участие и полковник Артеменко, участник Великой Отечественной войны. Оппозиционер назвал всех участников видеоролика «командой продажных холуев», «людьми без совести» и «предателями».

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
штрафклеветамировой судвидеороликфронтовик
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Навального задушат уголовными делами?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Суд отказал в апелляции по делу Навального о клевете на фронтовика
    6:28:53 4/29/2021
    Суд отказал в апелляции по делу Навального о клевете на фронтовика
    Майские праздники: сколько нерабочих дней установил Путин? Когда на работу?
    6:20:07 4/29/2021
    Майские праздники: сколько нерабочих дней установил Путин? Когда на работу?
    Снова растет число заразившихся коронавирусом за сутки на 28 апреля в Новосибирской области
    6:05:26 4/29/2021
    Снова растет число заразившихся коронавирусом за сутки на 28 апреля в Новосибирской области
    ФСБ задержала 16 сторонников украинских радикалов, готовивших взрывы
    5:31:25 4/29/2021
    ФСБ задержала 16 сторонников украинских радикалов, готовивших взрывы
    Что нельзя делать на великий праздник Пасхи 2 мая 2021: что делать с оставшейся пасхальной едой
    5:20:08 4/29/2021
    Что нельзя делать на великий праздник Пасхи 2 мая 2021: что делать с оставшейся пасхальной едой
    Диетолог рассказала о самом «полезном» алкоголе
    5:18:38 4/29/2021
    Диетолог рассказала о самом «полезном» алкоголе
    БердскКак записаться на прививку против коронавируса в Бердске и не ждать вакцинации неделями, объясняем
    5:18:03 4/29/2021
    Как записаться на прививку против коронавируса в Бердске и не ждать вакцинации неделями, объясняем
    В Новосибирске двое угрожали пневматикой и ограбили на 397 рублей прохожего
    5:16:29 4/29/2021
    В Новосибирске двое угрожали пневматикой и ограбили на 397 рублей прохожего
    Почему самолет с Навальным улетел на запасной аэродром 17 января 2021, открыл секрет глава Внуково
    5:09:42 4/29/2021
    Почему самолет с Навальным улетел на запасной аэродром 17 января 2021, открыл секрет глава Внуково
    "Диктант Победы" напишут россияне 29 апреля 2021 года в 80 странах
    4:47:47 4/29/2021
    "Диктант Победы" напишут россияне 29 апреля 2021 года в 80 странах