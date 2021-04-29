Байден раздаст по $1400 каждому американцу за счет повышения налогов для богатых

29 апреля исполнилось 100 дней президентства Джо Байдена. Из обещанного он успел начать массовую вакцинацию граждан США. Пока остается нереализованным его план по выводу американской экономики из кризиса, который он оценил в $1,9 трлн. Это предполагает повышение налогов и распределение ресурсов в пользу бедных.
Например, он обещал разовые выплаты по $1400 каждому американцу, в том числе детям. Суть нового плана, который назвали семейным, такова: богатейшее население страны заплатить свою справедливую долю. К примеру, максимальная ставка подоходного налога вырастет с 37% до 39,6%. Для тех, кто зарабатывает больше $1 млн в год, вырастет налог на прирост капитала и дивиденды.
Кроме того, предусмотрено $225 млрд на финансирование дошкольных учреждений, еще примерно столько же — на отпуска по семейным обстоятельствам, $45 млрд выделят на бесплатное питание для детей из малообеспеченных семей.
Белый дом за 100 дней отменил более 60 распоряжений Трампа. Прекращено строительство заградительной стены на границе США с Мексикой.