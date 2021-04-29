Киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане. Есть жертвы
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Киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане. Есть жертвы

9:41:474/29/2021
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Бишкек обвиняет Душанбе в начале обстрелов на границе. В обеих сторон стягивают танки и БМП, военнослужащих.

Погранзастава Киргизии «Достук»

Киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане 29 апреля. Как сообщает 24.kg, Власти Киргизии обвинили таджикскую сторону в нападении на три погранзаставы.

«Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук"», — заявили в пограничной службе Киргизии.

После этого отряд спецназа киргизских пограничников напал на таджикскую заставу «Ходжа Аълло». С обеих сторон стягивают танки и БМП, военнослужащих.

Предположительно, конфликт на границе двух стран начался из-за пункта распределения воды. Бишкек и Душанбе обвиняют друг друга в начале обстрелов. Погиб один гражданин Киргизии, 16 человек получили ранения.

По последним данным, на киргизской пограничной заставе, расположенной на границе с Таджикистаном произошел пожар.

Инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погиб.

Водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана, рассказало издание. По его сведениям в Бишкеке начались митинги с требованием урегулировать конфликт.

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