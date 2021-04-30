С Днем рождения почтовой марки открытки для любителей бумажной переписки на 1 мая
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С Днем рождения почтовой марки открытки для любителей бумажной переписки на 1 мая

11:20:354/30/2021Фото: pixabay
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День рождения почтовой марки отмечается ежегодно в разных странах 1 мая. В 2017 году филателисты и почтовые работники отметили 117 годовщину.

1 мая - день рождения почтовой марки

Работник почты, с Днем твоим
Сердечно поздравляю!
Пускай удачны будут дни,
Полны добром до края,

Пусть на работе ценят все
Твой труд — большой и нужный,
Ну а в твоей родной семье
Царят любовь и дружба!

1 мая - день рождения почтовой марки

Хочу поздравить очень срочно
Я нашу дорогую почту!
Посылки, письма, бандероли,
У вас всегда все под контролем!

И так неделя за неделей —
Вам неведомо безделье!
Так как работа нелегка,
Скорей идите в отпуска!

Желаю набираться сил,
Чтоб позитивным настрой был,
Придет в конверте пусть удача,
Ведь она очень много значит!

А также крепкое здоровое,
Пусть вам доставят бандеролью!
И прилетит к вам жаром пылким
Любовь огромная в посылке!

1 мая - день рождения почтовой марки

Всем, кто на почте трудиться готов,
Шлю пару добрых и ласковых слов!
Спасибо за письма, посылки, доставки!
Пусть к празднику будут к зарплате надбавки!

Желаю вам счастья и красочных дней,
А также хороших и добрых вестей!
Пусть каждый момент только радость несет
И пусть вам по жизни все время везет!

1 мая - день рождения почтовой марки

Сегодня день всемирный почты,
Вас поздравляю от души,
Пускай в письме и бандероли
К вам счастье в дом скорей спешит.

Желаю телеграмм любовных,
Посылок мира и добра,
Пускай в посланье каждом почта
Несет частичку вам тепла.

1 мая - день рождения почтовой марки

Источник: pozdravok

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