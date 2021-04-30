Гниющий мусор и горы бутылок: Загаженная конечная остановка маршрутки №15 у химзаводской промплощадки попала на видео в Бердске
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Гниющий мусор и горы бутылок: Загаженная конечная остановка маршрутки №15 у химзаводской промплощадки попала на видео в Бердске

12:59:594/30/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Но всем понятно, что тут можно и нужно устроить свалку. Кидают всё — пакеты с мусором, бутылки, бумаги, строительный мусор, хлам. Когда наступит лето, свалка зарастет травой и будет не видна за листвой деревьев, зелень скроет мусор.

Залежи мусора на "ничьей " земле

Есть такое выражение — "у семи нянек дитя без глазу". Это вполне можно применить к территории, которая принадлежит всем и никому. Конечная остановка 15 маршрутки — химзаводская проходная. Сюда каждый день приезжают сотни людей. Это бердчане, работающие на многочисленных крупных и мелких предприятиях в так называемой химзаводской промзоне. Это владельцы гаражей — их сотни, большой гаражный кооператив расположен вдоль дороги. Это дачники, более 500 дачных участков находятся в овраге у озера. Вся территория между двумя воротами промышленной площадки превращена в свалку. Здесь залежи мусора, которые не убирали с 80-ых годов прошлого века. «Курьер. Среда. Бердск», 29 апреля, вместе с едущими на дачи бердчанами был потрясен увиденным.

- Здесь останавливаются фуры, которые приезжают на промплощадку. Бывает, что ночует по 10 большегрузных машин, ждут, пока их выгрузят или загрузят. Они же и добили эту несчастную единственную дорогу, по которой мы едем и идем на дачи. Больше дороги на дачу нет. И этой уже считайте, что нет. Делать дорогу никто не хочет, даже просто засыпать гравием некому, добили и бросили. Гаражный кооператив тоже пользуется этой дорогой, но она тоже не их. Это ничья дорога. У нас как делать, так всё ничьё,- рассказывает Татьяна, владелица дачи у озера.

На промплощадке много предприятий, понять, кто должен убрать мусор вдоль забора, ремонтировать дорогу, невозможно. Чья территория возле деревьев, полоса между гаражным кооперативом и дорогой — тоже непонятно. Но всем понятно, что тут можно и нужно устроить свалку. Кидают всё — пакеты с мусором, бутылки, бумаги, строительный мусор, хлам. Когда наступит лето, свалка зарастет травой и будет не видна за листвой деревьев, зелень скроет мусор. Как удалось выяснить, это дорога по улице Химзаводской, продолжение до вторых грузовых ворот химзаводской промплощадки. Когда в планах отремонтировать дорогу на Химзаводской улице в Бердске? Кто контролирует чистоту вдоль дороги в Бердске? Ждем комментария от власти города.

По этой дороге едут и на дачи и в гаражи

Здесь останавливаются фуры, приезжающие на химзаводскую промплощадку

Дорога до вторых ворот разбита

Никто не убирает мусор

Гаражные кооперативы чистят только дорогу у ворот гаражей, а вокруг - свалка

Вдоль забора химзаводской промышленной площадки горы мусора и грязи

Дорога , по которой едут фуры, дачники и машины в гаражные кооперативы, в жутком состоянии

Стоянка большегрузов, приезжающих на промплощадку химзавода

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мусоргрязьдорога
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От редакции

Кто должен убрать свалку в промзоне?

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