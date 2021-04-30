Певец Слава Мэрлоу из Новосибирска попал в список рейтинга Forbes

Российский Forbes составил список 100 номинантов ежегодного рейтинга «З0 до 30». Завершающий топ будет состоять из 30 жителей России в возрасте до 30 лет, которые признаны самыми перспективными в своей профессии.
В категорию «Музыка» попали десять кандидатов, один из них – певец, битмейкер и продюсер из Новосибирска Слава Мэрлоу. В издании упомянули, что еще в детстве Слава научился играть на фортепиано и саксофоне, что способствовало будущему успеху.
В 16 лет Мэрлоу выложил на YouTube свое дебютное видео. Он закончил школу и переехал в Санкт-Петербург, а после в Москву. Там он начал сотрудничать с известными певцами.
- Широкая публика узнала о Марлове, когда он стал писать музыку для рэпера Моргенштерна. Битмейкер делал звук для третьего альбома Моргенштерна «Легендарная пыль» — он стал самым успешным релизом рэпера. Также Марлов спродюсировал трек Cadillac Моргенштерна и другого рэпера — Элджея. Песня возглавила российские чарты на платформах Spotify, Apple Music и в магазине iTunes», — пишут в Forbes.
В категорию «Музыка» также представлены такие молодые музыканты, как Клава Кока, Imanbek, Хаски, Дора, Niletto, группы IC3PEAK и Cream Soda, дуэт Hammali & Navai. Выбрать лучшего из них смогут читатели с помощью онлайн-голосования, размещенного на странице рейтинга.
Напомним, что певец недавно рассказал фанатам, что его отчислили из университета. В этот день его песня «Ты горишь, как огонь» набрала на YouTube свыше 5 млн просмотров.