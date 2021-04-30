За пикет против застройки сквера оштрафовали депутата горсовета Новосибирска Наталью Пинус
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За пикет против застройки сквера оштрафовали депутата горсовета Новосибирска Наталью Пинус

6:50:194/30/2021
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Ей придется заплатить штраф в размере 10 000 рублей. Сама Пинус не считает себя виновной, поскольку стола в одиночном пикете, что не запрещено законом. 

Депутата горсовета Новосибирска оштрафовали за проведение пикета против застройки сквера

Депутата Новосибирского горсовета Наталью Пинус оштрафовали за пикет против застройки сквера в Академгородке. По информации на сайте суда Советского района Новосибирска 30 апреля, ее признали виновной по ч. 5, ст. 20.2 КоАП РФ.

"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сообщили по итогам рассмотрения материалов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Пинус вместе со своими избирателями в марте вышла на пикет против строительства коммерческой недвижимости на улице Демакова.

Территорию мэрия продала за 150 млн рублей без торгов. Помимо того, что депутаты Заксобрания потребовали от прокуратуры проверить законность продажи, местные жители выразили свое несогласие серией пикетов. На месте, где раньше был рынок, жители Академгородка хотят видеть парковую зону.

Сама Наталья Пинус рассказала в соцсетях, что ей придется заплатить штраф в размере 10 000 рублей. По ее словам, она не считает себя виновной, поскольку стола в одиночном пикете, что не запрещено законом.

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