"В стране много воруют, врут и богу молятся": 90-летняя старушка рассказала о "гробовых" и пообещала побить Володина палкой. Смотрите видео

Спикер Госдумы встретил на улице в Саратове пожилую женщину, которая спросила его, почему инфляция составляет 5,8%, а ее «гробовые» лежат под 3,5%. «Как может инфляция быть выше вот этого процента?» — спросила женщина
90-летняя пенсионерка случайно встретилась с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Саратове и высказала ему все. Она попросила его объяснить, почему ставка, под которой она хранит «гробовые» ниже инфляции. Видео опубликовал Telegram-канал Baza. Разговор состоялся на саратовской улице 30 апреля. Пожилая женщина призналась, что "ругает нынешнюю власть с матерком".
-Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы таким методом обдирать людей? Как может инфляция быть выше вот этого процента, скажи бабушке? Все? Тебе хватит или еще добавить?, — спросила старушка Володина.
-Деревни исчезли с карты. Ну это же позор... Вот ты посмотри, я простая русская бабка из деревни в Тамбовской области. Что же получается? В стране много лет воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Это какому богу молятся? Что у бога просят, скажи мне? — продолжила старушка.
Анну Александровну Володин почти не перебивал. А в заключение она пообещала, что спикер ГД получит от нее палкой при новой встрече, если не разберется с проблемами в стране.
Расшифровка разговора
Володин: Здравствуйте!
Анна Александровна: Привет!
Володин: Привет-привет! Вы молодежь воспитываете?
Анна Александровна: Да, вот сейчас только лекцию читаю.
Володин: Правильно.
Анна Александровна: Ругаю нынешнюю власть…
Володин: Я её тоже ругаю (указывая в сторону мэра Саратова Михаила Исаева)
Анна Александровна: …с матерком. А я и вас ругаю.
Володин: Хорошо, давайте…
Анна Александровна: Потому что вот, я только сейчас ей сказала (указывая на депутат Саратовской областной думы Татьяну Ерохину), я из деревни в Тамбовской области. Война началась, мне было 10 лет. Четыре года — голод и вши. И за эти четыре года деревня — хорошая, 300 дворов, перед самой войной закончилась коллективизация. Теперь, смотри… За эти четыре года лихорадка и мышиный тиф. Вот рожь скосили, закопнили, а скирдовать не стали, потому что мыши сплошняком. То есть если заскирдовать, то потом вот это вот будет всё резко… Так вот понимаешь, какая штука-то. Почему до сих пор народ плохо живет? Вот читаю газету, пишу: Вот в 50-м году школьники… Этот Жириновский, я извиняюсь, мужики, <нецензурное слово>, почему вот это печатают в газете?
Володин: Нельзя так говорить! Молодежь смотрит.
Анна Александровна: Нельзя? А как можно? Молодежь-то чем занимается? Так вот я про это. Началась вот эта хрень (скорее всего речь идет о коронавирусе — прим. ред.). Чем лечат? Мясников (ведущий медицинской программы на федеральном ТВ — прим. ред.) доктор хина и антибиотики. Так вот я к чему, вот тогда (в войну) давали желтые таблеточки. Вот когда лихорадка была там местный фельдшер управлялся. А когда был мышиный тиф, по деревне прошли военные, в каждую избу заходили, сколько человек и вот вам всем желтенькие таблеточки. Вот я стою перед тобою. Вот, пожалуйста, послушай мой совет. Уж, пожалуйста, прикрути все крантики, чтобы не врали!
Володин: Хорошо!
Анна Александровна: А то воруют миллиарды, миллиарды, ну как можно?! Вот она Пенза (Скорее всего, речь идет об обыске у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева — прим. ред.). Вот обыск — 500 миллионов. Ну это как? Там что кругом глухонемые? Или нашего этого, как его, объявили в федеральный розыск Прокопенко. (Обращаясь к мэру Саратова Михаилу Исаеву) Он, кстати, там не голодает Прокопенко, хорошо живет? Объявляют в розыск, а тут люди говорят: А он в Саратове. Врать-то сколько? И потом, кого же, кого же вы обманываете? Вот я — мне 90 было — у меня никакой льготы, никакой. Тогда, когда очень трудные моменты были, тружеников тыла приравняли к ветеранам труда. Скидка по жилищу — 50 процентов. Всё! А сейчас городу какое звание присвоили, за какие труды?
Исаев: Город трудовой доблести.
Анна Александровна: А работал кто?! Кто работал, я тебя спрашиваю? Женщины и подростки! Правильно, женщин тех уже нет, а вот подросток перед вами стоит. Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды. На вранье-то куда приедете? Понял, да?
Володин: (Кивает).
Анна Александровна: Рада, что встретила. По телевизору каждый день — Володин. «Володин достал», «Володин добыл». Ты где там это выковыриваешь эти миллионы-то? Вот, пожалуйста, убавь ты вранье и всем скажи. Люди всё видят. Люди боятся говорить… Кто работает, их уволят.
Володин: Вы же не боитесь?
Анна Александровна: Я готова. Если вот я так кого-то задела, посадите меня. Мне теперь всё равно.
Володин: А кого вы задели?
Анна Александровна: Власть нынешнюю. Ну как можно вот так говорить? Для меня, для меня лично — позор, когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. Или вот сейчас, это, такие моменты очень острые: инфляция 5,8 процентов, а вот у меня так «гробовые» лежат — там процент 3,5. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, вот еще таким методом обдирать людей? Как может инфляция быть выше вот этого процента? Объясни бабушке. Всё? Тебе хватит? Или еще добавить?
Володин: Можно еще добавить.
Анна Александровна: Видишь, я как разволновалась.
Володин: Ну вы не волнуйтесь.
Анна Александровна: Да как не волноваться?! Понимаешь, обидно-досадно. Такая огромная территория, такие богатства, и люди сидят — сколько там процентов — без газа, деревни исчезли с карты. Ну это же позор! Плакать хочется! Ну вы же… Вот, смотри, теперь такая у меня голова. Я много лет в совете ветеранов Фрунзенского района. Вот, значит, так. Я вот, бывало, разойдусь, как сейчас, мне наш Бронислав Романович Костальцев (председатель союза ветеранов Фрунзенского района — прим. ред.) говорит: «Анна Александровна, тебя посадят и меня с тобой потянут».
Володин: Вот смотрите, мы сейчас подходили к ларькам, их поставили и их не сажают. А уж то, что вы говорите, кто же вас посадит?
Анна Александровна: Так я про это и говорю, врать-то сколько можно? Вот, посмотрит, вот я простая русская бабка. Повторю — из деревни Тамбовской области. Вот, смотри, вот что же получается? Значит вот в стране много лет: воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Это какому богу молятся, что у бога просят, скажи мне? Когда миллиарды, миллиарды… (Вздыхает) Ну вас всех нахрен. Я же не виновата, что я с вами лоб в лоб. В телевизоре каждый день.
Володин: Ну погодите, это значит, так должно было случиться.
Анна Александровна: Что?
Володин: Что лоб в лоб.
Анна Александровна: Ну наверное.
Володин: Наверное.
Анна Александровна: Наверное.
Володин: Вы сказали мне, сказали. Вот. Я вас услышал? Услышал.
Анна Александровна: Вот понимаешь, как штука?! Это же сколько можно говорить-то.
Володин: Вот.
Анна Александровна: Погоди, я знаю, что ты мне скажешь. Я тебе один момент. Вот в июне началась война, а в начале сентября в мою родную деревню Тамбовской области приносят похоронку. Погиб мой крестный. Знаешь, что такое крестный?
Володин: (Кивает)
Анна Александровна: Вот, значит, погиб мой крестный под Москвой в первых числах сентября. А она, крестного жена, пятого ребеночка родила. Теперь скажи мне, разумная твоя башка, вот эта деревня, этот колхоз чего только ни пережил. Вот если я лично работала на колхозном току, то вот теперь признаюсь, пусть меня накажут. Штанишки, значит, которые внизу был шнурочек и вверху — на талии — был шнурочек. Когда нам этот, безногий, завтоком говорил: «Пойдемте на обед». Мы, значит, туда шнурочек вот так, а туда из насыпочки вот так и бегом. И бегом, а там уже бабушка стоит с подстилочкой, стелет это там в котухе, я встаю на коленочки и шнурочки развязываю. Иначе, боже, тогда все бы умерли с голоду. А почему теперь: ниже прожиточного минимума… Кто этот минимум установил? Почему разворовывают, почему всё уничтожают, скажи мне? Ты вообще, пока я тебе вот так этого не говорила, ты разве этого не знал? Знал?! Знал! Сколько чиновников расплодилось. Ну хватит, я устала. (Обращаясь с Михаилу Исаеву) Я иду во Фрунзенский район. У меня 30 января было 90 лет. И 30 января мне пообещали подарок, и вот только сегодня за подарком пригласили, потому что. Я уже с ним (главой района) говорила. Вот только сегодня мне позвонили, чтобы я за подарком пришла. Я еще не знаю, какой там будет кот в мешке. Подарок какой в смысле будет, понял, да?
Володин: (Кивает)
Анна Александровна: Ну вот обидно, как обидно. Ведь вот, смотри, слов нет. Слов нет. Извращенцы воруют, воруют, и ничего. Вот в Пензе, при обыске 500 миллионов. Там что все глухонемые? Это же всё страна. Развалили, разворовали, продолжают. Так у меня вопрос: Это когда-нибудь закончится?
Володин: Закончится.
Анна Александровна: Когда?
Володин: Закончится. (неразборчиво)
Анна Александровна: Когда? Народ терпит, потому что… Вот я говорю, а другие люди боятся сказать. Если скажут, её с работы уволят или еще куда-нибудь.
Володин: Да кого уволят. У нас что-то, а говорить-то…
Анна Александровна: Вот правильно. Говорят, а толку что… Ой как я разволновалась. (Обращаясь с Михаилу Исаеву). Вот ты давал мне вот эту медаль в «Родине», когда нам начали давать медали. А потом запретили общаться. Это было в марте. Ну вот, видишь, какие дела-то хреновые?
Володин попросил депутата Ерохину проводить пенсионерку до администрации района. Ерохина сказала ему, что женщину довезут на машине.
Анна Александровна: Люди! (Обращаясь с Михаилу Исаеву) Откуда же оно будет здоровье? Вот я каждый год ложилась вот в этот вот госпиталь. Вот теперь вот из-за этого <коронавируса> в этом году не пошла. Боюсь, вот этого вот, да. Ну, а что, всё дорожат. Ну как можно? Всего полно. И сахар этого… Беспредел.
Володин: Я вас услышал.
Анна Александровна: Так вот в следующий раз встретимся, палкой получишь, если чего-нибудь… Ну сколько же можно?
Володин: Встретимся. Палкой не получу. (Обращаясь с Татьяне Ерохиной) Идите потихонечку.
Анна Александровна в прошлом году стала участницей опроса «Свободных новостей». В беседе с журналистами она также рассказала о проблемах Саратова и России.
После общения с Анной Александровной в Telegram-канале сторонников спикера Госдумы опубликовали комментарий Вячеслава Володина: «<…> бабушка встретила, наказы мне дала. Человек стоит — я иду. Понятно, к ней подошел. И мы с ней поговорили. Причем понятно, что есть эмоции, у каждого есть эмоции, но надо слышать. Если только ты шагаешь, никого не замечаешь — это большая ошибка. И потом, это несправедливость, и, самое главное, это то, что не должно быть ни у политика, ни у чиновника, ни у представителя органа власти. Взял на себя обязанности — выполняй. Людей люби. У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен. А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, здесь мы должны выслушать и постараться сделать все, для того чтобы, услышав то, что тебе сказали, изменить ситуацию, помочь. Ну и, конечно, выводы сделать. Вот я, допустим, в этом не вижу и никогда не видел никаких других подходов. То есть это кредо, если хотите».
)