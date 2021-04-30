ГИБДД Бердска работает в майские праздники 2021 по графику 4, 6, 7 и 8 мая
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ГИБДД Бердска работает в майские праздники 2021 по графику 4, 6, 7 и 8 мая

10:33:254/30/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердское экзаменационное отделение МРЭО ждет водителей в длинные каникулы.

ГИБДД в Бердске не работает уже давно
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Госавтоинспекция Новосибирской области 30 апреля рассказала о режиме работы регистрационных подразделений ГИБДД в период праздничных дней в мае 2021 года. Как сообщили в региональном управлении МВД, бердский МРЭО будет принимать водителей почти всю следующую неделю.

Государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений:

2 экзаменационное отделение Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (Новосибирская область, Бердск, Первомайская, 2):

Понедельник – выходной;

Вторник – с 9:00 до 12:45, с 14:00 до 17:00, обед с 13:15 до 14:00;

Среда – неприемный день;

Четверг – с 9:00 до 12:45, с 14:00 до 17:00, обед с 13:15 до 14:00;

Пятница– с 9:00 до 12:45, с 14:00 до 17:00, обед с 13:15 до 14:00;

Суббота– с 9:00 до 12:45, с 14:00 до 16:00, обед с 13:15 до 14:00;

Воскресенье – выходной.

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