ГИБДД Бердска работает в майские праздники 2021 по графику 4, 6, 7 и 8 мая

Госавтоинспекция Новосибирской области 30 апреля рассказала о режиме работы регистрационных подразделений ГИБДД в период праздничных дней в мае 2021 года. Как сообщили в региональном управлении МВД, бердский МРЭО будет принимать водителей почти всю следующую неделю.
Государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений:
2 экзаменационное отделение Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (Новосибирская область, Бердск, Первомайская, 2):
Понедельник – выходной;
Вторник – с 9:00 до 12:45, с 14:00 до 17:00, обед с 13:15 до 14:00;
Среда – неприемный день;
Четверг – с 9:00 до 12:45, с 14:00 до 17:00, обед с 13:15 до 14:00;
Пятница– с 9:00 до 12:45, с 14:00 до 17:00, обед с 13:15 до 14:00;
Суббота– с 9:00 до 12:45, с 14:00 до 16:00, обед с 13:15 до 14:00;
Воскресенье – выходной.