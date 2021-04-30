Похищенные бульдоги Леди Гаги: пятерых грабителей начали судить за вооруженный налет на собак певицы
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Похищенные бульдоги Леди Гаги: пятерых грабителей начали судить за вооруженный налет на собак певицы

11:04:034/30/2021Фото: https://upload.wikimedia.org/
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Сама Леди Гага была в Риме, чтобы снимать фильм во время собачьей охоты.

Фишер выжил после стрельбы, и собаки остались целыми и невредимыми после того, как певица без всяких вопросов предложила вознаграждение в размере 500 000 долларов

Пять человек были арестованы в связи с кражей французских бульдогов Леди Гаги 24 февраля в Голливуде, жестоким инцидентом, в ходе которого был раненсобачник поп-певицы, сообщили власти в 29 апреля.

Подозреваемые были взяты под стражу после того, как во вторник были вручены несколько ордеров на обыск и арест в связи с расследованием, подтвердило полицейское управление Лос-Анджелеса, пишет https://abc7.com
Они были идентифицированы как: Джеймс Джексон, 18 лет, Джейлин Уайт, 19, Лафайет Уэйли, 27, Гарольд Уайт, 40 лет, и Дженнифер Макбрайд, 50 лет, говорится в пресс-релизе полиции Лос-Анджелеса.

Джейлин Уайт, Джексон и Уэйли были привлечены к уголовной ответственности за покушение на убийство. Гарольд Уайт и Макбрайд были арестованы по подозрению в пособничестве покушению на убийство.

В заявлении полиции говорится, что Джексон, Джейлин Уайт и Уэйли «участвовали в ограблении и стрельбе в жертву».

«Детективы не верят, что подозреваемые преследовали жертву из-за владельца собак», - сообщает LAPD. «Однако данные свидетельствуют о том, что подозреваемые знали о большой ценности породы собак и послужили мотивом для ограбления».
Следователи определили Макбрайда как женщину, которая доставила собак в полицейский участок олимпийского сообщества Лос-Анджелеса, примерно в 18:00, через два дня после того, как их забрали.

Окружная прокуратура округа Лос-Анджелес позже объявила, что по делу были предъявлены обвинения, и предъявление обвинения ожидалось в четверг днем.

«Это было вопиющее уличное преступление, в результате которого мужчина был серьезно ранен», - сказал окружной прокурор Джордж Гаскон.

«Мы выдвинули очень серьезные обвинения по этому делу и верим, что правосудие будет восторжествует, поскольку это дело будет разворачиваться в суде».

Подсудимые предстали перед судом ближе к вечеру в четверг, и все не признали себя виновными, а их следующее явка в суд назначена на 11 мая. Залог был назначен в размере 3 миллионов долларов для Джексона, 1 миллион долларов для Джейлин Уайт, 1,1 миллиона долларов для Уэйли и 35 000 долларов для Гарольда Уайта. Макбрайд была отпущена под подписку о невыезде с требованием наблюдения за лодыжкой.

В феврале полиция Лос-Анджелеса сообщила, что личность и место, где были обнаружены собаки, не будут раскрыты из соображений безопасности женщины и из-за продолжающегося расследования.

«Детективам удалось установить, что у Макбрайда были отношения с отцом одного из подозреваемых, Гарольдом Уайтом», - говорится в сообщении полиции в пресс-релизе в четверг.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что Джексон, Уэйли, Джейлин Уайт и Гарольд Уайт - задокументированные члены банды из Лос-Анджелеса.

Выгул собак, Райан Фишер, выгуливал трех французских бульдогов певицы, когда, по данным властей, около 21:40 24 февраля в квартале 1500 на авеню North Sierra Bonita произошли перестрелка и кража.

Сама Леди Гага была в Риме, чтобы снимать фильм во время собачьей охоты.

Фишер выжил после стрельбы, и собаки остались целыми и невредимыми после того, как певица без всяких вопросов предложила вознаграждение в размере 500 000 долларов.

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похищение бульдогов
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