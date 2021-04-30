Полицейский пнул в пах задержанного в своем кабинете: Возбудил дело СК по Новосибирской области

В Новосибирской области полицейский подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом 30 апреля сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.
По ее словам, возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного одного из отделов уголовного розыска отдела МВД по Тогучинскому району. Его подозревают в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).
Следствию удалось выяснить, что 23 апреля 2021 года около 21.00 полицейский в служебном кабинете отдела полиции нанес не менее одного удара ногой в паховую область 40-летнему гражданину.
-В ходе допроса в СКР подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказала Кулешова.
Следователь продолжает устанавливать все обстоятельств произошедшего.