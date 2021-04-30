Как соль уничтожает иммунитет человека, доказали ученые
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Как соль уничтожает иммунитет человека, доказали ученые

11:37:034/30/2021Фото: https://pixabay.com/
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Соль подавляет дыхание клетки - и как это отражается на организме?

Теперь задача состоит в том, чтобы исследовать, может ли соль влиять на этот механизм и в других типах клеток

Для многих из нас добавление соли в еду - совершенно нормальное занятие. Мы об этом особо не думаем. Но на самом деле мы должны. Помимо повышения кровяного давления, слишком много соли может серьезно нарушить энергетический баланс иммунных клеток и помешать им работать должным образом, пишет https://medicalxpress.com

Еще в 2015 году исследовательская группа под руководством профессора Доминика Мюллера из Центра молекулярной медицины Макса Дельбрюка Ассоциации Гельмгольца (MDC) и Центра экспериментальных и клинических исследований (ECRC) обнаружила, что повышенные концентрации натрия в крови влияют как на активацию, так и на активацию. функция патрулирования моноцитов, которые являются предшественниками макрофагов. «Но мы не знали точно, что происходило в клетках», - говорит доктор Сабрина Гейсбергер из Берлинского института системной биологии (BIMSB) при MDC. Она является ведущим автором исследования международной исследовательской группы под руководством ученых MDC вместе с коллегами из Университета Регенсбурга и Института биотехнологии Фландрии (VIB) / Университета Хассельта в Бельгии.Тираж .

Соль нарушает дыхательную цепь в клетках

Работая с биохимиком и экспертом по метаболомике доктором Стефаном Кемпа из BIMSB, исследователи начали в лаборатории с изучения метаболизма иммунных клеток , подвергшихся воздействию высоких концентраций соли . Изменения появились буквально через три часа. «Он нарушает дыхательную цепь, заставляя клетки производить меньше АТФ и потреблять меньше кислорода», - объясняет Гейсбергер. АТФ (аденозинтрифосфат) - универсальное топливо, питающее все клетки. Он обеспечивает энергию для «химической работы» - синтеза белков и других молекул - необходимой для мышечной силы и регуляции метаболизма. АТФ вырабатывается в митохондриях, «энергетической установке» клетки, с помощью сложной серии биохимических реакций, известных как дыхательная цепь. "

Это имеет последствия: недостаток энергии заставляет моноциты созревать по-разному. «Фагоциты, задачей которых является выявление и устранение патогенов в организме, смогли более эффективно бороться с инфекциями. Но это также может способствовать воспалению, которое может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний», - объясняет Мюллер.

Действие соли обратимо

Профессор Маркус Кляйневитфельд из Университета Хасселта и VIB и профессор Джонатан Янч из Университета Регенсбурга принимали активное участие в работе по исследованию человеческих моноцитов и макрофагов. Они смогли показать, что соль таким же образом влияет на функционирование фагоцитов человека.

Исследователи из ECRC, которым совместно руководят MDC и Charité - Universitätsmedizin Berlin, затем провели исследование, в котором здоровые участники мужского пола дополняли свой обычный рацион шестью граммами соли в таблетированной форме каждый день в течение 14 дней. В другом клиническом исследовании исследователи исследовали знакомый сценарий: есть пиццу, доставленную итальянским рестораном. Затем они проанализировали моноциты в крови участников. Результаты показали, что эффект демпфирования митохондрий возникает не только после длительного периода повышенного потребления соли, но и после одной пиццы. Данные эксперимента с пиццей показали, как долго длился эффект: у участников брали кровь через три и восемь часов, и во втором образце эффект был едва заметен.

«Это хорошо. Если бы это было продолжительное нарушение, мы бы беспокоились о том, что клетки не будут получать достаточно энергии в течение длительного времени», - говорит Мюллер. Следовательно, митохондриальная активность не подавляется постоянно. Тем не менее, нельзя исключать постоянный риск воздействия натрия на функцию митохондрий, если человек ест очень соленую пищу несколько раз в день, но его необходимо проверить в будущем. В пицце, кстати, было десять граммов соли. Эксперты по питанию рекомендуют взрослым ограничить ежедневное потребление до пяти или шести граммов максимум. В расчет включена соль, которая скрыта в обработанных пищевых продуктах.

Маленький ион, большой эффект

«Фундаментальный вывод нашего исследования состоит в том, что такая малая молекула, как ион натрия, может быть чрезвычайно эффективной при ингибировании фермента, который играет решающую роль в дыхательной цепи», - говорит Кемпа. «Когда эти ионы проникают в митохондрии - а они делают это в различных физиологических условиях - они регулируют центральную часть цепи переноса электронов». Следовательно, это, по-видимому, очень фундаментальный регуляторный механизм в клетках.

Теперь задача состоит в том, чтобы исследовать, может ли соль влиять на этот механизм и в других типах клеток. Кляйневитфельд считает, что это очень вероятно, потому что митохондрии присутствуют не только в иммунных клетках; за исключением красных кровяных телец, они существуют в каждой клетке тела. Их можно найти в особенно больших количествах везде, где потребляется много энергии - в мышечных клетках, нейронах, рецепторах и яйцеклетках.

До сих пор полностью не выяснено, как разные типы клеток регулируют приток натрия в митохондрии. Тем не менее, исследование подтверждает, что употребление слишком большого количества соли может нанести вред нашему здоровью. «Конечно, первое, о чем вы думаете, - это риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но многочисленные исследования показали, что соль может влиять на иммунные клетки по-разному. Если такой важный клеточный механизм нарушается в течение длительного периода, это может иметь негативные последствия. - и потенциально может вызывать воспалительные заболевания кровеносных сосудов или суставов или аутоиммунные заболевания », - говорит Кляйневитфельд.

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