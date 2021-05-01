Календарь православных праздников на май 2021 года: все самые важные даты
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Календарь православных праздников на май 2021 года: все самые важные даты

2:00:285/1/2021Фото: pixabay.com
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Май богат на важные для каждого православного даты. 11 мая будет Радоница.

Церковный календарь важен для жизни каждого христианина

Даты православных праздников в мае 2021:

Дни поминовения умерших
9 мая – поминовение всех павших в боях за Родину в разные войны

Сплошные седмицы
На одну неделю  разрешается православным верующим отказываться от поста, употреблять любую пищу. Семидневки называют сплошными, разерешено не поститься в среду и пятницу.
2-8 мая – Светлая Пасхальная неделя

Церковные памятные даты

11 мая – день тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла
2 мая – день кончины Святейшего Патриарха Сергия

Родительские субботы
Суббота говорит церковь предназначена для поминальных молитв: поминают всех умерших - родных, друзей, знакомых.
11 мая – Радоница, обязательна панихида, православные едут на могилы близких.

Однодневные посты
Среда и пятница еженедельно (кроме сплошных седмиц)

Непереходящие праздники
22 мая – праздник святителя Николая Чудотворца, Николин день

Май 2021 года. Церковные праздники в мае от  pravmir.ru

2 мая Пасха. Воскресение Христово.
3-8 мая Светлая Седмица
9 мая Поминовение усопших воинов. За веру, Отечество и народ жизнь свою положивших в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396).
11 мая Радоница
14 мая праздник Благоверной Тамары, царицы Грузинской
15 мая праздник Благоверных князей Бориса и Глеба
16 мая Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
18 мая Великомученицы Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
21 мая Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая Перенесение мощей Святителя Николая Чудотворца.
28 мая День Преподобного Пахомия Великого
31 мая Иконы Божией Матери Псково-Печерской, именуемой «Умиление». День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов

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