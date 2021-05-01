Бешбармак невесты Натальи в сиреневом платье называет самым лучшим жених Сергей из Бердска

Тепло и солнечно 30 апреля в Бердске. Сегодня необычная свадьба — весенняя, сиреневая. Сегодня свадьба у красавицы Натальи и Сергея. Платье у невесты, рубашка и галстук у жениха - всё подобрано в тон. Розы дарят всех цветов — белые, розовые, красные. Свадебный букет необычный — розы желто-красные, солнечные.
Сергей — строитель, Наталья работает в Сбербанке. Пара знакома год, успели узнать друг друга.
- Почему вышла замуж за Сергея? Потому что он очень хороший человек, добрый, ласковый, романтичный, надежный, - рассказывает о муже Наталья.
- Почему женюсь? Наташа лучше всех — красивая, нежная, а главное, что она стремится вместе жить и развиваться, - отвечает Сергей.
Наталья согласна отпускать мужа на рыбалку и в гараж, а Сергей не будет запрещать жене собираться с подружками.
- Мы доверяем друг другу, - говорят оба.
Умеет Наталья готовить и любимое блюдо мужа — бешбармак. Сергей посоветовал всем девушкам в Бердске узнать рецепт, очень вкусно.
Свадьба веселая и большая, поздравить в ЗАГС молодоженов пришли родители, друзья, родственники. По традиции открыли шампанское. За счастье молодых!
Все желают счастья, любви, взаимопонимания, здоровья, чтоб семья была крепким тылом, чтобы Наталья и Сергей любили и берегли друг друга.
- Детей хотите?
- Да!- одновременно отвечают Сергей и Наталья.
Пожелаем красивой паре, чтоб все их мечты сбылись.