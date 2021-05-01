Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 мая 2021 в России и мире

• Великая суббота
• Праздник Весны и Труда (День международной солидарности трудящихся)
• День травы (HerbDay)
• День Глобальной Любви (Global Love Day)
• День заплетающихся ног
• День рождения почтовой марки
• Всемирный день голого садовода (World Naked Gardening Day)
• День лечебного массажа (Therapeutic Massage Awareness Day)
• День уличного музыканта (Street Musician Day)
• День пиво-понга (Beer Pong Day)
• День покатушек с ветром
• Праздник Максимовской иконы Божией Матери
• Всемирный день лабиринта (World Labyrinth Day)
• Живин день
• Международный день партизанского садоводства (International Sunflower Guerrilla Gardening Day)
• Международный день беспилотника (International Drone Day)
• День пилатеса (Pilates Day)
• Международный день скрапбукинга (International Scrapbooking Day)
• День перезагрузки таблицы стилей CSS (CSS Reboot Day)
• Международный день леди-райдеров (International Female Ride Day)
• Первомай (May Day) - Европа
• День ландыша (Lily of the Valley Day) - Франция
• День достойной зарплаты (Worthy Wage Day) - США
• День суслика (Gopher Day) - Канада
• День домашнего пивоварения (National Homebrew Day) - США
• День «Возьмёмся за руки» (Join Hands Day) - США
• Праздник гавайских танцев (День Леи, Lei Day) - Гавайские острова
• День парфе с шоколадом (National Chocolate Parfait Day) - США
• День весны - Эстония
• День «Спасите носорога» (Save the Rhino Day) - США
• Кельтский праздник начала лета «Белтайн» (Beltane) - Ирландия
• День бесплатных комиксов (Free Comic Book Day) - США
• День фитнеса (National Fitness Day) - США
• День породистых собак (Purebred Dog Day) - США
• День борьбы с детским инсультом (Childhood Stroke Awareness Day) - США
• День Матушки Гусыни (Mother Goose Day) - США
• День начала наблюдения за бабочкой-монарх (National Start Seeing Monarchs Day) - США
• День пробуждения благой богини - Древний Рим
• Майский праздник (Maifeiertag) - Германия
• День новосёлов (New Homeowners Day) - США
• День парфюма «Бомбшелл» (National Bombshells Day) - США
• День Серебряной звезды (Silver Star Day) - США
• День благодарности пары (Couple Appreciation Day) - США
• Праздник единства народов Казахстана
• День права (Law Day) - США
• День лояльности (Loyalty Day) - США
• День школьных директоров (National School Principals Day) - США
• День готовности к лесным пожарам (Wildfire Community Preparedness Day) - США
• День Дерби в Кентукки (Kentucky Derby) - США
• День обезвреживания взрывоопасных боеприпасов (National Explosive Ordnance Disposal Day) - США
• День Конституции - Маршалловы Острова
• День Конституции - Аргентина
• Праздник Вирхен-де Чапи (Fiesta de la Virgen de Chapi) - Перу
• Majdoor Divas - Непал
• День святого Иосифа Труженика (Feast of Saint Joseph the Worker) - Ватикан
• День созыва учредительного собрания - Латвия
• День штата Махараштра (Maharashtra Day) - Индия
• День коучинга руководителей (Executive Coaching Day) - США
• Именины у Виктора, Космы, Василия, Ефима, Михаила, Тамары, Ивана
• Кузьма Огородник (Огородник в двери постучал, копать гряды позвал)
Важные события
1707 объединение Шотландии с Англией, образование Великобритании.
1836 по указу императора Николая I началось возведение первой в России железной дороги - "Царскосельской".
1840 в Англии начали выпускаться первые в мире почтовые марки.
1884 в Чикаго начато строительство 10-этажного дома – первого небоскрёба.
1899 впервые поступил в продажу аспирин.
1917 впервые в России праздник 1 Мая отмечается свободно. Активное участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими принимают солдаты.
1918 впервые над Красной площадью пролетел советский самолёт «Ньюпор–XXI», лётчик И. Н. Виноградов.
1919 на Красной площади состоялось торжественной открытие памятника Степану Разину. На открытии с речью выступил Владимир Ленин.
1922 начала работать первая в России международная воздушная авиалиния Москва - Кёнигсберг. В мае 1926 года авиалиния продлена до Берлина.
1930 основан Российский государственный геологоразведочный университет (РГГРУ).
1937 завершено строительство канала Москва–Волга.
1940 официально объявлено об отмене Олимпиады 1940 года – в связи с войной.
1944 указом Президиума ВС СССР учреждена медаль "За оборону Москвы".
1945 в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.
1960 в Свердловской области сбит самолёт-разведчик США под управлением летчика Фрэнсиса Пауэрса, который остался жив и был приговорён судом к 10 годам лишения свободы за шпионаж.
1967 свадьба Элвиса и Присциллы Пресли.
1987 В СССР принят закон об ИТД (Индивидуальной Трудовой Деятельности).
1993 в Москве при попытке блокирования оппозиционной демонстрации по случаю 1 мая произошли столкновения митингующих и милиции, в результате чего 1 милиционер погиб, от 600 до 800 человек получили ранения.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend