Двухлетний малыш умер после обеда в кафе. Ел картошку-фри

От острого пищевого отравления умер двухлетний ребенок из Волгодонска.
24 апреля в Волгодонске Ростовской области скончался двухлетний ребенок. В тот день всей семьей волгодонцы отправились в одно из местных кафе, где решили провести выходной. После обеда в этом кафе двухлетнему ребенку стало плохо и он был доставлен в Детскую городскую больницу с диагнозом острое пищевое отравление. В этот же вечер ребенка перевели в реанимацию, где он скончался, о чем пишет https://bloknot-volgodonsk.ru
Во время обеда ребенок ел картофель-фри, который, вероятно, и мог стать причиной отравления. Место, где обедали волгодонцы, пока не уточняется, так как правоохранительные органы проводят проверку и пытаются выяснить, что именно могло спровоцировать столь серьезный диагноз, от которого скончался ребенок.
Семья благополучная, а мама погибшего ребенка находится в положении и ждет ребенка.