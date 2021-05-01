Лобовое столкновение двух легковушек произошло около полуночи в Бердске. Собралась толпа молодежи

Около полуночи 30 апреля читатель Курьер.Среда.Бердск прислала на вотсап редакции снимки ДТП на перекрестке улиц Красноармейска и Павлова.
-Столкнулись знатно, вокруг куча молодежи. Может, малолетки? - прокомментировала автор фото.
-Столкнулись знатно, вокруг куча молодежи. Может, малолетки? - прокомментировала автор фото.
Около полуночи 30 апреля читатель Курьер.Среда.Бердск прислала на вотсап редакции снимки ДТП на перекрестке улиц Красноармейска и Павлова.
-Столкнулись знатно, вокруг куча молодежи. Может, малолетки? - прокомментировала автор фото.
От редакции
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