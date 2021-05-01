Правила въезда россиян из-за границы ужесточили с 1 мая 2021: Что потребуют от туристов

Ужесточили санитарные требования к возвращающимся из-за границы россиянам. С 1 мая 2021 года приезжающие домой туристы, в том числе дети, обязаны дважды пройти лабораторное исследование на коронавирус тестом-ПЦР. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Новые правила распространяются на все страны, в том числе Белоруссию, Киргизию, Армению, Казахстан и Абхазию. Напомним, что до сих пор такие правила действовали для туристов, возвращающихся из Турции и Танзании, где наблюдался резкий рост заболевших. Но в последнее время эпидобстановка серьезно ухудшилась в двух десятках стран, куда любят ездить российские путешественники.
Как сказано в документе, тесты необходимо сдавать в течение 5 суток с интервалом в 1 день после пересечения границы. При этом результаты придется внести в базу портала госуслуг.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", иностранных граждан пускают в Россию только с отрицательным результатом теста на коронавирус. При чем трудовым мигрантам кроме это предписан двухнедельный карантин.