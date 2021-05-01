Прошу решить проблему с асфальтированным тротуаром-пешеходной дорожкой вдоль ж/д пути за парком Победы на противоположной стороне лога. Этой дорожкой пользуюсь с 2008-го года. Это единственный адекватный пешеходный тротуар для бердчан, работающих на бывшей территории Бердского Химзавода, а также дачников близлежащих дач.
Дело в том, что за период с 20-30.04.2021 тротуар был буквально раскурочен пожарной машиной в нескольких местах.
В некоторых местах его вспучило от наезда машиной на край тротуара, а в некоторых просто перекарёжило и развалило на куски, обнажив щебёнку.
За указанный период пожарники выезжали неоднократно.
Необходимо заставить стражей пожаров восстановить повреждённый тротуар.
С уважением, Олег Хаустовю.
Фото: требуем, чтобы пожарные восстановили наш тротуар около парка Победы
В некоторых местах его вспучило от наезда машиной на край тротуара, а в некоторых просто перекарёжило и развалило на куски, обнажив щебёнку.
Прошу решить проблему с асфальтированным тротуаром-пешеходной дорожкой вдоль ж/д пути за парком Победы на противоположной стороне лога. Этой дорожкой пользуюсь с 2008-го года. Это единственный адекватный пешеходный тротуар для бердчан, работающих на бывшей территории Бердского Химзавода, а также дачников близлежащих дач.
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