Первомай в Бердске: полицейские потребовали написать с лидера КПРФ Сергея Бессонова объяснительную за гуляние в парке с флагами под баян

Бердск всё-таки уникальный город. И счастье этого города - в людях. Сегодня, 1 мая, праздник мира и труда. День международной солидарности трудящихся. Есть в Бердске люди, которые помнят, как собирались 1 мая на демонстрацию праздничные колонны всех городских заводов, школ, трудовых коллективов. Дети несли веточки с первыми листочками и белыми приклеенными цветочками, взрослые - флаги, транспаранты: "Да здравствует 1 мая! Слава человеку труда! Мир, труд, май!".
Многие знают и помнят Маевку в НГУ, выпускники университета никогда не забудут костер до небес возле главного корпуса и песни солидарности и борьбы за права трудового народа. Те, кому около 30-ти, знают о Монстрации, кто-то рисовал двусмысленные плакаты, шагал в колонне монстрантов с кричалками и лозунгами.
У каждого свое Первое Мая. Сегодня “Курьер. Среда. Бердск” вместе с коммунистами нашего города возложил цветы к могиле партизан, погибших в гражданскую войну, в парке Бердска. Хочу признаться в любви пришедшим к памятнику бердчанам. Они замечательные.
Молодежи они дружно желают, чтоб была работа, за которую платят достойную зарплату, и мир. С волнением говорят о своих детях, а кто-то уже и о внуках. О том, что сын работает без выходных и отпуска всю жизнь, чтобы купить себе квартиру, а теперь вот надо выросшей внучке, что никак не вылезет из долгов, хотя работает сутками. Говорят о платной медицине, которая страшнее бесплатной, о том, что растет коммуналка и цены на продукты. О том, что они готовы отдать последние деньги внукам, чтобы помочь тем с кредитами. И при этом наши бердские коммунисты - образованные люди, знающие так много, что говорить с ними можно часами. Читают стихи, рассказывают о замечательных поэтах. Это современные люди, которые ищут ответ на свой вопрос - где мы ошиблись? Почему мы так живем? Им интересно, какие вопросы себе задают молодые.
Возложили цветы, праздничная колонна прошла по тротуару улицы Ленина, погуляли по городскому парку, пели песни с баянистом. Хорошая погода, прекрасная компания. Часто от старшего поколения слышны слова: нас обманули. Но нас всех так просто обмануть.
Интересный эпизод - к заявленному времен возложения цветов на партизанскую братскую могилу к памятнику подъехала машина скорой помощи, из которой вышли полицейские. Сюрреализм. Цветы возложили. Решили пройтись по парку, играл баянист, стали вспоминать песни. И на площади перед кинотеатром к Сергею Бессонову, лидеру коммунистов Бердска, подошли полицейские с требованием написать объяснительную.
- Был сигнал от граждан, - объяснили полицейские. Что нарушили 20 человек, гуляющих по городскому парку с песнями под баян - непонятно.
Пожелания коммунистов Бердска молодому поколению - 30-ти летним жителям нашего города. Три прекрасные женщины рассказали, что они хотят для детей.
- У меня растут внуки, уже правнуки растут, и мне хотелось, чтобы жили они в таком государстве, чтобы государство заботилось о них. Заботилось как? Чтобы была работа, чтобы была учеба нормальная, а не то, что сейчас, чтобы была медицина. И чтоб был мир и труд.
- Я хочу пожелать молодежи 30-ти летней, чтобы они жили так, как мы жили, когда нам было 30 лет. В 30 лет у нас была работа, у нас был стабильный заработок, у нас было жильё, которое давало государство. Мы жили в свободной стране, мы имели столько возможностей, что сейчас трудно сказать, какой человек имеет нашего уровня. Чтобы дети наши жили так, как мы жили при советской власти, когда нам было 30 лет.
- Я желаю молодежи нравственно устоять и понять, что происходит во всем мире. Это всё неслучайно, чтопроисходит в этом мире. Вот завтра церковный праздник. И я хочу сказать, что в 17 году, чтоб все знали, иконы обновлялись, и церковники не могут это объяснить, а сейчас иконы мироточат, плачут. Молодежь, просыпайся! Мы ждем тебя и любим.