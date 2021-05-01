Мэр Бердска вместе с "зелеными" убрался в сквере возле школы №11

Мэр Бердска Евгений Шестернин со спикером горсовета Владимиром Голубевым 30 апреля провели выездную встречу с представителями российской экологической партии «Зеленые» и пояснили план работ по улучшению ситуации в городе в данной сфере.
Глава Бердска рассказал о том, что в районе школы №11 будет обустроена территория по концепции, за которую проголосует большинство горожан. Также он поделился планами по рекультивации городского полигона твердых коммунальных отходов, который продолжает действовать.
Шестернин призвал к уборке экскрементов домашних животных и заявил о создании соответствующих условий — контейнеров с одноразовыми перчатками и пакетами для сбора отходов жизнедеятельности собак.
Также глава города рассказал, что на базе 11-й школы будет создан Центр экологического воспитания, в котором будут заниматься школьники и привыкать к бережному отношению к природе.
Идеи Евгения Шестернина поддержали участники экологической партии. После встречи было объявлено о начале субботника по наведению порядка в сквере, который стал участников программы «Комфортная городская среда», сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.