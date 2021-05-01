Закроют движение и парковки у храмов в ночь на Пасху-2021 в Новосибирске
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Закроют движение и парковки у храмов в ночь на Пасху-2021 в Новосибирске

4:22:285/1/2021Фото: Википедии
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Будет ограничено движение по ул. Советской - от ул. Спартака до ул. Каинской и от ул. Гоголя до ул. 1905 года до утра 2 мая.

Собор Александра Невского в Новосибирске

В Новосибирске в пасхальную ночь будут ограничены движение и парковка транспорта. Какие улицы перекроют, и по каким объезжать, рассказали 1 мая в управлении МВД по Новосибирской области.

Постановление мэрии Новосибирска на эту тему было подписано еще 28 апреля "в целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных церковному празднику Святой Пасхи".

Как сказано в документе, с 23 часов 1 мая до 4 часов 2 мая будет ограничено движение по ул. Советской - от ул. Спартака до ул. Каинской и от ул. Гоголя до ул. 1905 года.

В это же время ограничивается стоянка автомобилей на прилегающих к храмам улицах: Челюскинцев, Советской, Октябрьской, Урицкого, Богдана Хмельницкого, Учительской, Танкистов, Немировича-Данченко, Ватутина, Выборной, Большевистской, Терешковой, Громова, Зорге, Мясниковой, Кочубея, Лазурной, Волочаевской, проспекте Дзержинского, Хилокском рынке.

-Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, - предупредили в региональном главке МВД.

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