Закроют движение и парковки у храмов в ночь на Пасху-2021 в Новосибирске

В Новосибирске в пасхальную ночь будут ограничены движение и парковка транспорта. Какие улицы перекроют, и по каким объезжать, рассказали 1 мая в управлении МВД по Новосибирской области.
Постановление мэрии Новосибирска на эту тему было подписано еще 28 апреля "в целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных церковному празднику Святой Пасхи".
Как сказано в документе, с 23 часов 1 мая до 4 часов 2 мая будет ограничено движение по ул. Советской - от ул. Спартака до ул. Каинской и от ул. Гоголя до ул. 1905 года.
В это же время ограничивается стоянка автомобилей на прилегающих к храмам улицах: Челюскинцев, Советской, Октябрьской, Урицкого, Богдана Хмельницкого, Учительской, Танкистов, Немировича-Данченко, Ватутина, Выборной, Большевистской, Терешковой, Громова, Зорге, Мясниковой, Кочубея, Лазурной, Волочаевской, проспекте Дзержинского, Хилокском рынке.
-Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, - предупредили в региональном главке МВД.