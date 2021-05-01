«Этот Совет не для великих дел. Его хочется поменять»: Прогноз на выборы в горсовет Бердска 19 сентября 2021 сделали КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия»

В 2021 году в Бердске предстоят выборы депутатов горсовета. Они пройдут в единый день голосования 19 сентября. Одновременно бердчанам предстоит голосовать за депутатов Государственной думы.
В выборах местного представительного органа власти произошли изменения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горсовет уменьшил свою численность с 33 до 27. В связи с этим пришлось перекраивать границы избирательных округов. Некоторым бердчанам в сентябре придется голосовать в непривычных для себя местах.
Активной предвыборной фазы в Бердске пока не наблюдается. Хотя кое-где на подъездах бердских многоэтажек появились агитплакаты с именами претендентов на место в депутатском корпусе. Портретом с фамилией и фразой «Ваш депутат» по совету политтехнологов возможные кандидаты хотят запомниться избирателям.
Напомним, что изменение границ избирательных округов в Бердске сопровождалось скандалом. Округ Елены Беловой на ул. Лунной поделили «посередине двора». Возмущалась она, ее коллеги из независимой части горсовета, даже мэр Евгений Шестернин вступился. Но и при третьем голосовании на сессии за предлагаемые границы округов большинство их не поддержало. Многие народные избранники высказали мнение, что не важно какой округ, главное — работа на благо избирателей. Предположили, что на ряде округов в сентябре появятся новые депутаты, которых вообще не знают местных жителей.
То, что бердские отделения парламентских партий готовятся к предстоящей избирательной кампании, очевидно. Их лидеры не скрывали этого в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск». Впрочем, раскрывать планы «захвата власти» никто из них не стал. Хотя некие прогнозы на новый состав горсовета и явку избирателей на голосование все-таки сделали.
Сергей Бессонов, КПРФ
- План, конечно, имеется. Есть надежды, что суммой всех наших легитимных усилий сможем занять какой-то процент мест в горсовете, - рассказывал лидер горкома КПРФ Бердска Сергей Бессонов, намекнув, что на половину городских округов планируют выставить своих кандидатов.
По сего словам, есть кандидаты, имена которых он не стал называть «раньше времени» - они сами назовут себя во время регистрации. Коммунисты не исключают, что будут привлекать не только членов КПРФ, но и беспартийных сторонников, поддерживающих коммунистические взгляды.
- Как показывает опыт выборов в нашей стране, всякие новации с технологиями идут от партии власти. Мы действуем традиционным способом — идем в народ, чтобы достучатся до каждого, чтобы они хотя бы шли голосовать, чтобы явка была достаточной. «Единая Россия» выигрывает только за счет низкой явки. Поэтому они упорствуют так, назначая выборы на самое неудобное время года, когда люди заняты уборочно-полевыми работами, думают о хлебе насущном. Это не времена товарища Сталина, когда голосовали только в декабре и марте — самое удобное время, - высказался Бессонов.
Он хотел бы видеть в составе бердского депутатского корпуса нового созыва коммунистов, которые ныне там работают и проявили себя с самой лучшей стороны.
- Но принадлежность к коммунистам ни Некрасова, ни Чуркиной ни коим образом их не обязывает. Не было ни одного случая, чтобы мне пришлось их призвать к партийной ответственности голосовать так или иначе. Они руководствуются интересами избирателей, и для партии этого достаточно. Я имею в виду избирателей в широком смысле, а не отдельных двух-трех личностей особенно знаменитых, - прокомментировал Сергей Бессонов.
Он надеется, что состав горсовета поменяется, поскольку нынешний он охарактеризовал как инерционный и консервативный. Причиной тому, считает лидер бердских коммунистов, отсутствие государственной политики в отношении местного самоуправления.
- В такой атмосфере другого совета и родиться не может. Те, кто мог бы применить свои силы, опыт и знания шарахаются этого Совета. Этот Совет не для великих дел. Его хочется поменять. Как и политику нынешней власти, как говорит товарищ Зюганов: дайте реальную самостоятельность регионам, дайте денег муниципалитетам. А дают копейки, - высказал мнение Бессонов.
Игорь Горобец, ЛДПР
Твердое намерение участвовать в выборах городского Совета депутатов представителей ЛДПР высказал лидер бердского отделения партии Игорь Горобец.
- Возможности есть, желание есть, люди есть, - отметил Горобец, но он не стал категорично заявлять, что горсовет Бердска нужно поменять. - Нужно персонифицировано подходить к каждому округу, к каждому конкуренту, в том числе и из действующих депутатов. У нас есть хорошие, толковые депутаты, независимо от политической принадлежности. Я сужу по их полезности городу и жителям. У нас есть боевое крыло, у которых есть шансы победить.
Он высказался против экспериментов над жителями в виде иногородних депутатов, которые «год поработали и пропали», которые были техническими кандидатами.
Выборы в местный парламент Горобец называет «самыми горячими». А поскольку они совпадают с выборами Госдуму, он прогнозирует явку порядка 40% явки избирателей в Бердске.
- Насколько мне известно, основные партии уже работают активно. У них есть достойные депутаты, которые хорошо работают весь созыв — этого нельзя отрицать. И если на округе исполнение наказов приближается к 75%, то его депутата высок шанс снова одержать победу, если он будет баллотироваться. В Бердске традиционно голосуют не за партию, а за людей, за имя, за авторитет, заработанный на округе, - отметил глава бердского отделения ЛДПР.
Он не исключает в ходе избирательной кампании использование «черных технологий» и «серых схем». Но подавляющее большинство в новом горсовете, по его мнению, снова окажется у партии власти, хотя и другие парламентские партии получат мандаты в минимальном количестве.
- На это есть объективные причины. У ЛДПР в Бердске нет такого административного ресурса, представителей олигархического класса, а значит нет такого финансирования на пиаркомпанию, от которой много зависит. Будет выходить к людям. Мы — единственная партия в Бердске, которая работает от выборов до выборов. «Единая Россия» грешит тем, что ее избрали, она забыла про жителей и за год до выборов снова начинает пиариться. У коммунистов очень возрастное отделение, поэтому, я полагаю, они потянут иногородних. А это плохо — они не будут работать для Бердска, - подчеркнул Игорь Горобец.
Уменьшение числа округов и, соответственно депутатов в бердском горсовете он объясняет и кадровыми проблемами в самой партии власти из-за падения авторитета в связи введением непопулярных законов — начиная от пенсионной и мусорной реформы.
- Поэтому они надеются только на те имеющиеся боевые единицы, которые способны взять большинство. Но они могут этого не получить. Я предлагал проводить выборы не только по мажоритарной системе, но и, например, на 5 мандатов по партийным спискам, чтобы была конкуренция среди парламентских партий в течение всего созыва, чтобы избиратели могли оценить каждую. Но конкуренция не нужна партии власти и, естественно, она на это не пошла. Это боязнь и узурпация власти, - констатировал Горобец.
Прогнозы, по его словам, дело неблагодарное. А на выборах может произойти всякое. Какие козыри кто держит в рукаве и когда его достанет, предугадать невозможно. Игорь Горобец акцентировал внимание на том, что его высказывания основаны на личных мнениях, что он «осмелился предположить».
Валерий Бадьин, "Единая Россия"
Председатель бердского отделения «Единой России» Валерий Бадьин не стал делать прогнозы относительно выборов в местный парламент и возможного его следующего состава, сохранения в нем позиций нынешних народных избранников:
- Как изберут, такой и будет (горсовет — прим. ред.). Кого жители выберут, с теми и будем жить. Каждый народ достоит своего правителя. У народа и спросим, чего он хочет.
Он признался, что планы относительно предвыборной кампании есть, но делиться ими он стал:
- У нас с планами всегда хорошо, с фактами плохо.
Валерий Бадьин считает, что пока рано говорить о местных выборах, поскольку они стартуют не раньше середины июня. В это врем должна состояться специальная внеочередная сессия депутатского корпуса, которая должна принять решение о назначении новых выборов. Это и будет являться официальном стартом избирательной кампании.
- Не буду говорить о том, сколько мест мы займем в Совете депутатов Бердска. Сколько займем, столько и займем. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Невозможно планировать сегодня, не зная всех тенденций. Точнее, планировать можно, но озвучивать в СМИ свое мнение я категорически не буду. Не заставите, - подчеркнул Валерий Георгиевич.
По поводу явки бердских избирателей к урнам 19 сентября 2021 года Бадьин менее оптимистичен, чем его коллега из ЛДПР. По его словам, наибольшую явку бердчане показывают на президентских выборах.
- На предстоящие выборы я прогнозирую явку на уровне 25%. Это примерно стандартная явка. Не скажу, что выборы в Госдуму подстегнут и явка подскочит в два раза. Допускаю 2-3 пункта в ту и другую сторону — не больше, - отметил Валерий Георгиевич.
Выборы по-новому
Бердские депутаты на первой в 2021 году сессии 25 февраля поменяли границы избирательных округов. Связано это с тем, что в декабре 2020-го горсовет решил сократить свою численность до 27 человек. Напомним, что сейчас в представительном органе власти Бердска 33 депутата. В таком составе они доработают до сентября 2021 года — до очередных выборов. В единый день голосования бердчанам предстоит выбрать уже 27 новых депутатов и по измененным округам. Их границы торопились перекроить, чтобы успеть до выборов внести изменения в устав города и зарегистрировать обновленный документ в Минюсте.
Но как раз новая схема избирательных округов с перетасовкой адресов вызывает у части депутатов сомнение и даже возмущение. По странному стечению обстоятельств изменения касаются округов независимых депутатов, которые работают в Микрорайоне и на территории близ аэродрома. Кроме того, не всем народным избранникам понятна логика: Бердск растет, численность избирателей увеличивается, а округов (как и депутатов) становится меньше.
Без политики не обошлось
Депутат Николай Сычев уверен, что новая схема избирательных округов делалась с политической подоплекой, чтобы перетасовать те, где работают независимые и очень активные депутаты.
- Например, перекроили округ Беловой — разрезали до невозможности. Безусловно, предусматривается определенная цель. А вдруг они снова пойдут в депутаты, чтобы у них осталось меньше единомышленников. Есть здесь какая-то политика. Я не сомневаюсь, что над новой схемой округов работала не только одна избирательная комиссия. Видимо, вмешались определенные силы, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Федорович.
Его округ чуть урезали. Но не критично. Тем более, что Сычев признался, что в сентябре не будет баллотироваться в депутаты. Хотя готовит себе достойного преемника, который будет работать «в интересах избирателей, а не определенной группировки».
Как отметил Николай Сычев, по новой схеме 1-й и 2-й округа (Новый поселок — депутаты Михаил Овсепян и Андрей Никулин) объединили. Практически ликвидировали избирательный округ Жанны Теличко — размыли по трем соседним округам - №12, 13 и 14.
Часть округа Елены Беловой отходит Андрею Некрасову. А он, заявивший «Курьер. Среда. Бердск» о том, что больше участвовать в выборах не собирается, считает, что Белову просто хотят выжить из депутатского корпуса, чтобы она не смогла победить на новой для себя территории.
- Порезали округ Елены Викторовны. Я ей так и сказал, что ее не хотят видеть в горсовете. Когда Голубев ушел в председатели Совета депутатов, Белову же не избрали председателем комитета по промышленности — это первый звонок. Неугодна она. Неудобна для власти, - высказался Андрей Васильевич.
По его мнению, в горсовете Бердска власть захватила «Единая Россия»:
- Мне председатель горсовета (Владимир Голубев — прим. ред.) прямо сказал, что как они решат на заседании фракции, так и будет. На сегодняшний день Совет депутатов ничего не решает. Его подмяла под себя «Единая Россия». Не нужны ей независимые депутаты. А городу и избирателям нужны как раз такие — независимые — депутаты. Они должны действительно что-то решать, а не так, как сегодня, просто катиться...
Елена Викторовна считает, что больше всего «досталось» ее избирателям:
- Мой округ просто разорвали на 4 части. Как так можно было постараться. Из всего Бердска только у меня так резко увеличилась численность избирателей? Как теперь с наказами работать? И на старом округе наказы доделать, и на новом собрать... Странно как-то мой округ поделили. Цельность остальных округов сохранили, а у меня разодрали.
Как меняли численность горсовета
Напомним, что до 2016 года Бердск был поделен между 25-ю депутатами (в предыдущем созыве их вообще было 39). Но перед последними выборами решили, что этого мало, и увеличили состав депутатского корпуса до 33. Стоит отметить, что увеличиться горсовет определился еще осенью 2013 года — за 3 года до переизбрания. Приводили аргументы: город прирос землями соседнего Барышевского сельсовета (950 новых жителей), предполагалось избрание по мажоритарной системе (одномандатники) и по партийным спискам. Но такую схему выборов в органы местного самоуправления так и не приняли.
Тогда бердские депутаты были единодушны — состав горсовета нужно увеличивать до 33. Ведь растет нагрузка на депутатов с увеличением избирателей. Кроме того, как пояснял тогдашний спикер горсовета Валерий Бадьин, вместо четырех комитетов создадут шесть, что позволит представительному органу власти работать более эффективно. Но уже в 2020-м, когда Бадьин ушел в Законодательное собрание Новосибирской области, победив на сентябрьских выборах, бердский горсовет почему-то снова «переобулся», решив сократиться до 27.