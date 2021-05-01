Благодатный огонь сошел у гроба Господня в Иерусалиме: К 22.00 его доставят в храм Христа Спасителя в Москве

В иерусалимском храме Воскресения Господня 1 мая в 13.56 по московскому времени сошел Благодатный огонь. В этом году на церемонию схождения допустили 2,5 тысячи верующих с сертификатами о вакцинации от коронавируса. Обычно в это время здесь бывает около 9 тыс. паломников.
Каждый год в одно и то же время Благодатный огонь сходит накануне Пасхи в часовне, которая скрывает пещеру Гроба Господня, где находится место погребения Иисуса Христа.
За частицами огня 1 мая разрешили прилететь самолетам из Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Польши, России, Румынии и Украины.
Фонд Андрея Первозванного традиционно доставит Благодатный огонь в Москву. Его привезут в Храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению, которое начнется 1 мая в 22.00 по московскому времени.
Огонь передадут в 25 городов России. Как сообщает "Православный мир", получить святыню можно будет в 15 храмах столицы - зажечь свои лампады от Благодатного огня.