Прямая трансляция Пасхального богослужения-2021 в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска

1 мая 2021 на телеканале «ОТС» и «Союз» начнется прямая трансляция Пасхального богослужения, которое совершит в Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Начало вещания в 23.55, сообщает сайт митрополии.
Также за ходом богослужения можно следить на канале YouTube по ссылке.
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО НИКОДИМА ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ НОВОСИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
«Христос — Новая Пасха, Жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи мира». (припев 9-й песни канона Пасхи)
Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Х Р И С Т О С В О С К Р Е С Е !
С этим жизнеутверждающим призывом в эту пасхальную ночь мы входим в украшенный чертог Небесного Царя, в котором угото́ван для нас праздничный пир — «Трапе́за обильна, насладитесь все! Телец упита́нный, никто не уходи голодным! Все насладитесь пира веры, все восприими́те богатство благости!»
«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, веселие вечное!» - ныне воспевает Святая Церковь. Воскресение из мертвых Господа и Спасителя нашего — это чудо из чудес, великая отрада ангелов на небе и людей на земле. Воскресение Христово для нас — надежда на вечную жизнь в Царствии небесном. Исполненный пасхальной радости святитель Григорий Богослов наставляет: «Христос умирает, давая жизнь, разрушая Своей смертию смерть. Он погребён, но восстаёт вновь. Он нисходит во ад, но выводит оттуда души».
Торжествуя победу Христову над адскими силами, святитель Иоанн Златоуст восклицает: «Смерть! Где твое жало?! Ад! Где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь!». И ныне мы, как «воскресение Христово видевшие», созерцаем славу Его своим мысленным взором и слышим Его сладчайшие слова «Радуйтесь!» (Мф. XXVIII, 9). Сколько надежд подает нам этот призыв Спасителя! Сколько света он проливает в наши души!
Воскресение Христово – это Праздник Света, потому что Христос, наш Спаситель и Господь, блистанием Своего Божества развеял холодный мрак смерти, которым нас объял царствующий в мире грех.
Воскресение Христово – это Праздник Радости, потому что через Свое Воскресение Спаситель освободил нас от власти ада, который для всего человечества был местом уныния и печали. Это та радость, о которой Спаситель сказал: «радости вашей никто не отнимет у вас».
Воскресение Христово - это Праздник Любви, ибо любовь Божия столь безгранична, что даже глубины преисподней не смогли устоять перед исполненным любви к человечеству Сыном Божиим.
Воскресение Христово – это Праздник Жизни, потому что Спаситель наш и Господь через Свое Преславное Воскресение вернул нам бессмертие, которое мы потеряли через нарушение Адамом заповеди Божией. Свершилось предначертанное от века! Отныне смерть не имеет более такой власти над человеком — и теперь как «в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22).
Воскресение Христово – это Праздник славы Божией, ибо униженный и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный Божественной славой, «воскрес в третий день, и путь сотворив всякой плоти к воскресению из мертвых». Истина эта столь значима, что без нее все теряет смысл, все обесценивается. «Если нет воскресения, то нет и Бога, нет Промысла», — говорит преподобный Иоанн Дамаскин в своем изложении Православной веры.
В этот праздников праздник, исполняясь радостью о Воскресении Христа, мы призваны поделиться ею со всеми ближними и дальними, чтобы как можно больше людей стали участниками этого бесконечного торжества. Великая преображающая сила Пасхи Христовой приносит любовь и счастье каждому человеку, утешение скорбящим, ослабление страданий немощным, обретение надежды отчаявшимся.
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Паки и паки приношу вам слова поздравления с великим праздником Светлого Христова Воскресения! Желаю всем счастья, добрых успехов, здравия и спасения. Пусть же льется вместе с колокольным звоном пасхальное ликование о Воскресении Христовом, о вечной жизни с Богом, из уст в уста, от сердца к сердцу, пробуждая и просвещая наши души светом Христовой любви!
Х Р И С Т О С В О С К Р Е С Е !
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!!!
НИКОДИМ,
Митрополит Новосибирский и Бердский, Глава Новосибирской митрополии
Пасха Христова 2021 года г. Новосибирск