На светлый праздник Пасхи бердский приход приглашает всех на колокольни бердских храмов. По традиции туда допускаются все желающие с соблюдением необходимых мер предосторожности. В этом году звонильная неделя продлится до 8 мая. Христос Воскресе!Всех желающих забраться на колокольни ждут 2 мая 2021 года.
Пасха-2021: всех желающих увидеть Бердск с высоты и послушать пасхальный звон ждут 2 мая в храмах
10:12:595/1/2021
Всех желающих забраться на колокольни ждут 2 мая 2021 года.
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