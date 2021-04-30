Отопление в Бердске отключат 4 мая 2021, заявил вице-мэр Владимир Захаров
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Отопление в Бердске отключат 4 мая 2021, заявил вице-мэр Владимир Захаров

5:43:004/30/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Соответствующее постановление главы уже подписано. "По Гидромецентру получается, что с 5 числа температура воздуха поднимается до 20 градусов. Мы понимаем, что находиться в квартирах будет весьма некомфортно",- произнес Владимир Николаевич.

Вице-мэр назвал дату отключения отопления в Бердске

Стала известна дата завершения отопительного сезона в Бердске в 2021 году.

Как рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, отключение отопления будет производиться в мае.

- Сегодня постановлением главы города Бердска мы приняли решение закончить сезон отопительный-2021 4 мая. Сейчас начались дни, когда температура воздуха начала подниматься больше 8 градусов. Мы предполагаем, что 4 числа температура будет больше 8 градусов и у нас есть полное основание отопительный сезон закончить. Также это связано с тем, что по температурному графику, Гидромецентра получается, что с 5 числа температура воздуха поднимается до 20 градусов. Мы понимаем, что находиться в квартирах будет весьма некомфортно, поэтому такое решение принято. 4 мая -первый рабочий день после праздников. У нас основные службы будут работать, в том числе и котельщики,- рассказал вице-мэр Бердска Владимир Захаров, сегодня, 30 апреля.

Напомним, что в 2020 году отопительный сезон в Бердске завершился 10 мая.

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