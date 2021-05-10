Звезда "Санта-Барбары" скончалась на 60-м году жизни в Калифорнии

Американская актриса и модель Джулия "Тоуни" Китейн скончалась в Калифорнии в возрасте 59 лет, сообщает The New York Times. Причина смерти не называется.
Карьера актрисы началась в 1983 году. Она исполнила второстепенную роль фильме "Малибу". В 1984 Джулия снялась в фильме "Гвендолин", где была главной героиней. Также Тони заняла одну из основных ролей в фильме "Мальчишник". В 1986 году снялась в фильме ужасов "Колдовская доска".
Джулия "Тоуни" Китейн также снималась в клипах рок-групп Ratt и Whitesnake.
В 80-х она сыграла роль Лизы ди Наполи в известном телесериале "Санта-Барбара". С 1992 по 1994 год постоянно снималась в таких сериалах, как "Женаты... с детьми", "Удивительные странствия Геракла" и "Самые забавные люди Америки". Всего актриса сыграла в более, чем в 40 фильмах.