Звезда "Санта-Барбары" скончалась на 60-м году жизни в Калифорнии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Звезда "Санта-Барбары" скончалась на 60-м году жизни в Калифорнии

6:00:195/10/2021Фото: Скриншот видео
0

Актриса и модель Джулия "Тоуни" Китейн снималась в роли Лизы ди Наполи в популярном телесериале 1980-х годов.


Джулии Тони Китейн было 59 лет
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Скончался актер Владимир Качан: Он не вышел из комы в Коммунарке

Скончался актер Владимир Качан: Он не вышел из комы в КоммунаркеРадоница-2021 в Бердске: какие цветы и за сколько выбрать для своих усопших близких на Пасху мертвыхЕщё 809 новости

Американская актриса и модель Джулия "Тоуни" Китейн скончалась в Калифорнии в возрасте 59 лет, сообщает The New York Times. Причина смерти не называется.

Карьера актрисы началась в 1983 году. Она исполнила второстепенную роль фильме "Малибу". В 1984 Джулия снялась в фильме "Гвендолин", где была главной героиней. Также Тони заняла одну из основных ролей в фильме "Мальчишник". В 1986 году снялась в фильме ужасов "Колдовская доска".

Джулия "Тоуни" Китейн также снималась в клипах рок-групп Ratt и Whitesnake.

В 80-х она сыграла роль Лизы ди Наполи в известном телесериале "Санта-Барбара". С 1992 по 1994 год постоянно снималась в таких сериалах, как "Женаты... с детьми", "Удивительные странствия Геракла" и "Самые забавные люди Америки". Всего актриса сыграла в более, чем в 40 фильмах.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
актрисаскончаласьсанта барбара
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Смотрели "Санта-Барбару"?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Мощнейший экономический кризис снова грядет в Россию. Предсказания Ванги сбылись?
    5:29:34 5/10/2021
    Мощнейший экономический кризис снова грядет в Россию. Предсказания Ванги сбылись?
    БердскИстория любви спецназовца и школьницы из Бердска: Стали ли они парой спустя 3 недели после знакомства, стало известно
    5:25:24 5/10/2021
    История любви спецназовца и школьницы из Бердска: Стали ли они парой спустя 3 недели после знакомства, стало известно
    БердскТетрадки на ветру жгут школьницы перед ЕГЭ-2021 на пляже Бердская коса. Смотрите фото последствия майских выходных и на ящерку
    5:25:03 5/10/2021
    Тетрадки на ветру жгут школьницы перед ЕГЭ-2021 на пляже Бердская коса. Смотрите фото последствия майских выходных и на ящерку
    Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на июнь 2021 года
    5:20:32 5/10/2021
    Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на июнь 2021 года
    В Новосибирске 3-летний мальчик упал в пруд и попал в реанимацию
    5:00:25 5/10/2021
    В Новосибирске 3-летний мальчик упал в пруд и попал в реанимацию
    Андрея Малахова довели до слез на шоу «Привет, Андрей!»
    4:54:11 5/10/2021
    Андрея Малахова довели до слез на шоу «Привет, Андрей!»
    Вертолет NASA пятый раз долетел до Марса
    4:44:30 5/10/2021
    Вертолет NASA пятый раз долетел до Марса
    В России за сутки на 10 мая коронавирусом заразились 8465 человек
    4:39:24 5/10/2021
    В России за сутки на 10 мая коронавирусом заразились 8465 человек
    Основатель Amazon Джефф Безос построил трехмачтовую суперяхту с футбольным полем за $500 млн
    4:38:19 5/10/2021
    Основатель Amazon Джефф Безос построил трехмачтовую суперяхту с футбольным полем за $500 млн
    Когда сажать баклажаны в мае и июне 2021: подготовка рассады к теплице и открытому грунту, удачные дни
    4:37:54 5/10/2021
    Когда сажать баклажаны в мае и июне 2021: подготовка рассады к теплице и открытому грунту, удачные дни