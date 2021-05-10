Мощнейший экономический кризис снова грядет в Россию. Предсказания Ванги сбылись?
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Мощнейший экономический кризис снова грядет в Россию. Предсказания Ванги сбылись?

5:29:345/10/2021Фото: Pixabay
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В России из-за сырьевой направленности экономики динамика обещает быть сдержанной. В случае, если вырастут зарплаты, пенсии и МРОТ, в стране возможен социальный разворот.

К 2025 году кризис в мировой экономике достигнет пика

Эксперты Центра анализа и программирования (ЦМАКП) подготовили доклад из которого следует, что в 2025-2026 годах мировую экономику потрясет очередной кризис.

По мнению специалистов, есть два варианта развития событий в мировой экономике. Первый — базовый, по которому пандемия коронавируса прекратится в середине 2021 года, мировой ВВП достигнет показателя 4% в год, баррель нефти будет стоить 82-85 долларов. Монетарное стимулирование экономик разогреет рынки и страны смогут избежать долгового кризиса. Второй вариант — консервативный, в нем пандемия длится еще год, мировой ВВП даст годовой прирост не более чем на 2-3%. Нефть будет стоить 50-55 долларов за баррель и только после 2025 года достигнет значения в 65 долларов.

Развитие экономики России, по мнению экспертов, зависит от трех факторов. Первый — постоянная стагнация. Страна выйдет по уровню ВВП до стабильных показателей в 1,5-2% в год, чего, по мнению экспертов, недостаточно для достижения поставленных целей по благосостоянию россиян. Второй фактор — демография. Старение населения и сокращение трудовых ресурсов происходят со скоростью 1% в год. Третий фактор — прогрессирующая бедность населения. По оценке ЦМАКП в стране 10% населения зарабатывают только на то, чтобы прокормить семью.

Для России предусмотрено три сценария развития. По первому при активном стимулировании инвестиций вырастут зарплаты и потребление. ВВП составит 3-3,5% в год. По второму сценарию должен произойти «социальный разворот», когда произойдут повышения зарплат, пенсий, МРОТ. Сценарий «стабилизация» - никаких стимулирующих действий для роста экономики, в приоритете — импортозамещение, а ВВП — не больше 2 %.

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деньгикризисэкономикаВВП
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