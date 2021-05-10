Какой сегодня церковный праздник 10 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 10 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:485/10/2021Фото: pxhere
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Женщинам запрещалось до обеда выходить из дома и готовить вареники с капустой и грибами.

церковь
Сегодня нет поста

Православные праздники 10 мая

Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимскаго, сродника Господня
Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского

Народные праздники


Семен Ранопашец

Этот народные праздник посвящен памяти апостола от 70 Симеона Иерусалимскому.

В большинстве регионов к этому сроку начинаются пахотные работы. Земледельцы посвящают его работе в полях.

В старину верили, что в этот день твари пробуждаются и сбрасывают с себя сон. Чтобы не принести домой нечистую силу, люди возвращались домой спиной – «пятами назад».

Дождливый день предвещает богатый урожай ржи.

Женщинам запрещалось до обеда выходить из дома и готовить вареники с капустой и грибами.

Приметы


  • Ясный восход солнца – к ветреному лету.
  • Если береза раньше ольхи, клена и тополя лист распустит, то лето будет солнечное и сухое, а если наоборот, то мокрое и холодное.
  • Если облака быстро по небу бегут – значит, нужно ожидать достаточно продолжительного ненастья.
  • Кричит сова – в ближайшие дни похолодает.
  • Когда во время цветения садов стоят холода, такая же погода будет и в период жатвы ржи.

Источник: my-calend

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