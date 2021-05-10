Какой сегодня церковный праздник 10 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 10 маяАпостола от 70-ти Симеона Иерусалимскаго, сродника Господня
Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского
Народные праздники
Семен Ранопашец
Этот народные праздник посвящен памяти апостола от 70 Симеона Иерусалимскому.
В большинстве регионов к этому сроку начинаются пахотные работы. Земледельцы посвящают его работе в полях.
В старину верили, что в этот день твари пробуждаются и сбрасывают с себя сон. Чтобы не принести домой нечистую силу, люди возвращались домой спиной – «пятами назад».
Дождливый день предвещает богатый урожай ржи.
Женщинам запрещалось до обеда выходить из дома и готовить вареники с капустой и грибами.
Приметы
- Ясный восход солнца – к ветреному лету.
- Если береза раньше ольхи, клена и тополя лист распустит, то лето будет солнечное и сухое, а если наоборот, то мокрое и холодное.
- Если облака быстро по небу бегут – значит, нужно ожидать достаточно продолжительного ненастья.
- Кричит сова – в ближайшие дни похолодает.
- Когда во время цветения садов стоят холода, такая же погода будет и в период жатвы ржи.
Источник: my-calend