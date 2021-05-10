Организаторы "Бессмертного полка" пресекли попытки публикации фото нацистов

В День Победы организаторы акции "Бессмертный полк Онлайн" прервали попытки размещения на сайте фотографий нацистских преступников.
- Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет, — прокомментировала пресс-служба движения.
Также сообщается, что представители движения заметили массивные хакерские атаки на сайт. Они утверждают, что было три DDoS-атаки и шесть веб-атак.
Организаторы временно ограничили работу сайта для восстановления его функционала. По их словам, это была вынужденная мера, они принесли свои извинения за неполадки.
- В скором времени все функции будут работать в полном объеме, — подытожили в пресс-службе.
Напомним, что шествие "Бессмертного полка" прошло 9 мая в онлайн-формате во всех регионах страны. Заочное участие в акции связано с пандемией коронавируса.