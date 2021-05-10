Организаторы "Бессмертного полка" пресекли попытки публикации фото нацистов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Скрыть объявление

Организаторы "Бессмертного полка" пресекли попытки публикации фото нацистов

9:45:595/10/2021Фото: Фото из архива редакции
0

Также организаторы заметили массивные хакерские атаки на сайт.

В этом году шествие прошло в онлайн-формате

В День Победы организаторы акции "Бессмертный полк Онлайн" прервали попытки размещения на сайте фотографий нацистских преступников.

- Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет, — прокомментировала пресс-служба движения.

Также сообщается, что представители движения заметили массивные хакерские атаки на сайт. Они утверждают, что было три DDoS-атаки и шесть веб-атак.

Организаторы временно ограничили работу сайта для восстановления его функционала. По их словам, это была вынужденная мера, они принесли свои извинения за неполадки.

- В скором времени все функции будут работать в полном объеме, — подытожили в пресс-службе.

Напомним, что шествие "Бессмертного полка" прошло 9 мая в онлайн-формате во всех регионах страны. Заочное участие в акции связано с пандемией коронавируса.

Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
день победыбессмертный полкнацисты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Участвовали в "Бессмертном полку"?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Календарь дачника на 10 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:09 5/10/2021
    Календарь дачника на 10 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Салют на 9 Мая 2021 в Москве попал на фото и видео
    9:09:18 5/10/2021
    Салют на 9 Мая 2021 в Москве попал на фото и видео
    В Афганистане подорвался автобус с 25 пассажирами на придорожной мине. Мертвых 16
    8:52:01 5/10/2021
    В Афганистане подорвался автобус с 25 пассажирами на придорожной мине. Мертвых 16
    Какой сегодня церковный праздник 10 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:48 5/10/2021
    Какой сегодня церковный праздник 10 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 мая 2021 в России и мире
    7:40:10 5/10/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода на 10 мая в Бердске: можно ли сегодня сажать картошку? Народные приметы дня
    6:30:36 5/10/2021
    Погода на 10 мая в Бердске: можно ли сегодня сажать картошку? Народные приметы дня
    БердскУтренняя магнитная буря 10 мая 2021: с 11 мая многодневный геоудар ожидает метеопатов
    6:11:10 5/10/2021
    Утренняя магнитная буря 10 мая 2021: с 11 мая многодневный геоудар ожидает метеопатов
    Картинки с Днем книги на 10 мая и интересные поздравления в стихах
    6:00:16 5/10/2021
    Картинки с Днем книги на 10 мая и интересные поздравления в стихах
    Подробный гороскоп для каждого знака зодиака с 10 по 16 мая 2021
    4:00:35 5/10/2021
    Подробный гороскоп для каждого знака зодиака с 10 по 16 мая 2021
    Как свою ярость и гнев направить в конструктив
    3:00:09 5/10/2021
    Как свою ярость и гнев направить в конструктив