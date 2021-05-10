11 мая - Радоница 2021: можно ли работать в огороде и садить рассаду?
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11 мая - Радоница 2021: можно ли работать в огороде и садить рассаду?

11:45:395/10/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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После храма можно посетить места  захоронения. Помните, что строго запрещается по православным традициям оставлять на кладбище еду, алкоголь и сигареты - это языческие традиции, не приемлемые для христианина.

открытка
Первый после Пасхи поминальный день

11 мая, на 9 день после Светлого Христова Воскресения, в 2021 году отмечается самый большой родительский день в православном календаре - Радоница.

В этот день во всех храмах проводятся поминальные богослужения, впервые с Пасхи. Во время Великого поста было три родительских субботы, чтобы не оставлять без внимания души умерших, но полноценный поминальный день с самой Масленицы будет именно в Радоницу.

Сегодня же проводятся полные панихиды по умершим на Пасху и в Светлую седмицу.

Накануне Радоницы можно принести в храм поминальную записку с именами ваших умерших, чтобы священник их имена  зачитал в общей поминальной молитве. С утра посещают само поминальное богослужение, молятся вместе со всеми. В храм на канон можно принести набор поминальных продуктов, которые потом раздадут в бедные семьи, которые опекает храм. 

Ставят свечи на панихидный столик за упокой души.

При выходе из храма нищим можно также раздать поминальные угощения или милостыню. Все добрые дела, которые вы сегодня делаете, засчитываются как благие деяния вашим умершим. Все грехи - тоже к вам и к ним.

После храма можно посетить места  захоронения. Помните, что строго запрещается по православным традициям оставлять на кладбище еду, алкоголь и сигареты - это языческие традиции, не приемлемые для христианина.

После посещения храма и молитвы можно дома собрать поминальную трапезу.

После того, как вы выполнили главные традиции Радоницы и помолились за усопшего, вы можете распоряжаться своим свободным временем как вам угодно.

В ранние времена люди старались в этот день не работать, и на земле в том числе, отдавая дань памяти умершим и молитве. Но в Библии нет строгих запретов на работу. Когда вы выполнили свой христианский долг - можно работать и высаживать рассаду. 

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Радоницародительский деньпраздникипоминальный деньработа в огороде
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