У студента из Индии украли сумку с документами на вокзале в Новосибирске
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У студента из Индии украли сумку с документами на вокзале в Новосибирске

3:42:335/10/2021Фото: Фото из группы «Подслушано Искитим» в соцсети «ВКонтакте»
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Парень остался без без документов, в том числе и паспорта, в новосибирском Академгородке.

Возвращение на Родину без паспорта невозможно

У студента НГУ из Индии Вадакеппатту Куттикатту на станции Сеятель в микрорайоне Щ украли сумку с документами, в том числе и паспорт гражданина его страны, сообщают в социальных сетях.

- На станции Сеятель 7 мая в 19:23 пропала чёрная сумка с надписью Toshiba. Внутри было много важных документов, среди которых паспорт гражданина Индии. Владелец просит вернуть за вознаграждение. Хочется также обратиться к человеку, который похитил сумку. Как вы, вероятно, поняли, в ней нет ничего ценного для вас, но для владельца документов ценность крайне большая, это его жизнь, – говорится в сообщении в группе ВКонтакте.

Без паспорта у Вадакеппатту Куттикатту будут большие проблемы. После экзаменов он собирался вернуться на Родину, но без документов это сделать невозможно. Преступнику предлагают оставить всё украденное себе, вернуть только документы. Иностранный студент на своей странице в соцсети объяснил, что обратился в полицию. Сейчас проводится расследование.

Комментаторы в соцсети раскритиковали вора. Многие рассказали, что получали помощь от местных жителей, когда находились за границей.

- Однажды я была в Индии в 5D кинотеатре, там так сильно тряслись сидения, что из кармана выпал телефон и я это не заметила, пока я гуляла на территории этого кинотеатра, ко мне подошёл сотрудник, который продал билеты на сеанс и вернул мой телефон, – написала местная жительница Кристина.

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