В Москве отключают отопление с 10 мая 2021: узнать график
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В Москве отключают отопление с 10 мая 2021: узнать график

3:51:575/10/2021Фото: pixabay.com
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Отопление отключат в более чем 74 тысячах зданий. Это займет до пяти дней.

После отключения начнется подготовка к следующему отопительному сезону

В Москве начнут отключать отопление с 10 мая, это займет до 5 дней. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы, — отметил заместитель мэра.

Бирюков сказал, что отключение теплоснабжения может занять до 5 дней, так как этот процесс проходит поэтапно.

- Специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях, - пояснил чиновник.

После специалисты начнут подготовку тепловых сетей к следующему отопительному сезону.

Также график отключения горячей воды можно посмотреть через сервис mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва» и на сайте moek.ru. Там же указано сколько по времени продлится отключение в конкретном доме.

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