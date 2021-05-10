В Москве отключают отопление с 10 мая 2021: узнать график

В Москве начнут отключать отопление с 10 мая, это займет до 5 дней. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
- Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы, — отметил заместитель мэра.
Бирюков сказал, что отключение теплоснабжения может занять до 5 дней, так как этот процесс проходит поэтапно.
- Специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях, - пояснил чиновник.
После специалисты начнут подготовку тепловых сетей к следующему отопительному сезону.