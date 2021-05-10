Андрея Малахова довели до слез на шоу «Привет, Андрей!»

Накануне Дня Победы в эфир канала «Россия 1» вышло шоу «Привет, Андрей!», которое было посвящено военным песням.
Музыка, которая не оставила равнодушным никого, заставила плакать и ведущего Андрея Малахова. Знаменитости, пришедшие на съемку и ставшие гостями передачи, были по сильным впечатлением от историй, рассказанных ветеранами. Всех также впечатлили показанные кадры из советских фильмов, эмоции выходили через край.
И приглашенные и гости не могли сдержать слез во время демонстрации трогательных моментов. Рыданиями шоумен разразился во время показа видео, на котором ветераны исполняли песню «День Победы» (сл. Владимира Харитонова, муз. Давида Тухманова).
Кадр со слезами на глазах со съемки передачи Андрей Малахов выставил на своей страничке в Instagram.