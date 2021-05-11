В Бердске живут 372 наркомана, заявили в МВД по Новосибирской области

Количество так называемых "закладок" с наркотиками в России растет с каждым днем. Звонки от жителей об искателях заветного вещества регулярно поступают в полицию.
Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в полиции, в Бердске с населением в 104 тысячи человек, начитывается немалое количество наркоманов, стоящих на учете у нарколога.
- По данным министерства здравоохранения, в Бердске 372 наркозависимых, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области 11 мая.
Отметим, что в Новосибирске с населением более 1 млн человек, насчитывается 1981 наркозависимых. Сложно представить сколько еще наркоманов самостоятельно борются со своей болезнью и не обращаются к врачу. Немалое количество и наркодилеров в Новосибирской области.
Напомним, что 16 апреля 2021 года полицейские задержали с поличным 42-летнего бердчанина. У него было изъято почти 9 граммов наркотического вещества - в карманах и тайниках, устроенных в Микрорайоне. Преступнику грозит до 20 лет тюрьмы.