В Бердске живут 372 наркомана, заявили в МВД по Новосибирской области
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В Бердске живут 372 наркомана, заявили в МВД по Новосибирской области

1:47:045/11/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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"Обработанные" летом леса и изрытые сугробы зимой стали привычной картиной для бердчан. Звонки от жителей об искателях закладок регулярно поступают в полицию. Сколько же всего наркозависимых в Новосибирске?

Людям все сложнее бороться с наркозависимостью
Сюжет: Солевые
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Количество так называемых "закладок" с наркотиками в России растет с каждым днем. Звонки от жителей об искателях заветного вещества регулярно поступают в полицию.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в полиции, в Бердске с населением в 104 тысячи человек, начитывается немалое количество наркоманов, стоящих на учете у нарколога.

- По данным министерства здравоохранения, в Бердске 372 наркозависимых, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области 11 мая.

Отметим, что в Новосибирске с населением более 1 млн человек, насчитывается 1981 наркозависимых. Сложно представить сколько еще наркоманов самостоятельно борются со своей болезнью и не обращаются к врачу. Немалое количество и наркодилеров в Новосибирской области.

Напомним, что 16 апреля 2021 года полицейские задержали с поличным 42-летнего бердчанина. У него было изъято почти 9 граммов наркотического вещества - в карманах и тайниках, устроенных в Микрорайоне. Преступнику грозит до 20 лет тюрьмы.

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