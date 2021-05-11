Смертную казнь вернуть после расстрела детей в школе Казани предложили в Госдуме

После того, как страна услышала о трагедии в казанской школе, последовала реакция известного политика с предложением вернуть смертную казнь.
Сергей Миронов — лидер фракции «Справедливая Россия» - заявил, что смерть, последующая за преступлением, планы которого зреют в голове у потенциального убийцы, может остановить последнего, сообщается на партийном сайте.
«Смертную казнь за убийство детей необходимо возвращать в Уголовный кодекс России», — сказал политик. - Не могу не отреагировать на трагедию, которая произошла в Казани. Вы наверняка уже знаете о нападении в школе. Убиты школьники, убит взрослый. Пока известно, что это совершили неустановленные лица. Одному вроде бы 17 лет. Убиты несколько человек. Многие ранены. Соболезную родным и близким погибших. Раненым и пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", – сказал Сергей Миронов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в гимназии Казани 11 мая прогремел взрыв, после чего проникший в школу 19 летний местный житель расстрелял детей. В результате нападения погибли семь детей и учительница, 19 человек пострадали. Он стрелял из оружия, которое было официально зарегистрировано.