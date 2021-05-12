Когда сажать лук мае 2021: подготовка семян к посадке, самые удачные дни

Лунный календарь рекомендует сажать лук на убывающей Луне, то есть 27-30 мая. Однако, если земля прогрелась до +12 °С, можно пренебречь этой рекомендацией и посадить севок 12 – 17 мая. Растущая Луна задерживает в почве воду, что способствует обильному росту зелени, но вызывает гниение корнеплодов. Но лунный календарь учитывает естественные природные процессы, а на своём участке мы можем подкорректировать их. Уменьшить влажность почвы несложно, просто ограничьте полив!
Качественный севок – гарантия урожая. При выборе семян прежде всего обращают внимание на размер.
Мелкий севок (8-14 мм) отлично подходит для посадки в зиму.
Очень крупный лучок (24-30 мм) годится только на зелень.
Крупный (21-24 мм) высаживают для получения зелени и раннего урожая.
Для весенней посадки идеально подходит севок размером 14-21 мм.
Возьмите севок в руку – он должен быть сухим, плотным, иметь равномерную окраску. Запах плесени или резкий луковый запах говорят о плохом качестве семенного материала.
Хранение и подготовка семян к посадке. Хранить севок нужно при температуре +10..+15°С. За трое суток до посадки луковки помещают в тёплое место (у батареи), а затем погружают на 8 часов в стимулятор роста, чтобы активизировать обменные процессы. Непосредственно перед посадкой можно обработать семена в слабом растворе марганцовки. Это способствует предупреждению луковых болезней. Затем семена промывают, подсушивают, откинув на ткань и сажают в землю.
Схема посадки лука. Расстояние между лунками должно быть не менее 15 см, между рядками – 30 см. Луковки сажают на глубину 7-10 см.
Бороздки для лука можно слегка посолить, это отпугнёт луковую муху. После посадки грядку желательно полить отстоянной водой комнатной температуры.
Умеренный полив лука предполагает, что грядки поливают 2-3 раза в неделю, внося около 10 л воды на квадратный метр. В засушливое лето полив увеличивают. А за месяц до сбора урожая – прекращают полностью.
Подкормка лука проводится в 3 этапа:
- при появлении первых всходов севок поливают навозной жижей (1 литр навоза на 10 литров воды);
- спустя 2 недели грядки поливают раствором минеральных удобрений (30 г Суперфосфата, 10 г Мочевины и 5 г Кальция на 10 л воды);
- в конце июня проводят вторую минеральную подкормку по приведённой выше схеме.
Лук хорошо растёт на сухих солнечных участках в богатой органикой земле. Отличные предшественники лука - огурцы, кабачки, томаты, картофель, бобовые.
Соседями лука по грядке могут быть морковь, петрушка, свёкла, капуста, укроп. А вот фасоль и горох – соседи так себе.