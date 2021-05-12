Когда сажать лук мае 2021: подготовка семян к посадке, самые удачные дни
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда сажать лук мае 2021: подготовка семян к посадке, самые удачные дни

3:00:055/12/2021Фото: pixabay.com
0

Лук хорошо растёт на сухих солнечных участках в богатой органикой земле. Отличные предшественники лука - огурцы, кабачки, томаты, картофель, бобовые.

Когда сажать лук

Лунный календарь рекомендует сажать лук на убывающей Луне, то есть 27-30 мая. Однако, если земля прогрелась до +12 °С, можно пренебречь этой рекомендацией и посадить севок 12 – 17 мая. Растущая Луна задерживает в почве воду, что способствует обильному росту зелени, но вызывает гниение корнеплодов. Но лунный календарь учитывает естественные природные процессы, а на своём участке мы можем подкорректировать их. Уменьшить влажность почвы несложно, просто ограничьте полив!

Качественный севок – гарантия урожая. При выборе семян прежде всего обращают внимание на размер.

Мелкий севок (8-14 мм) отлично подходит для посадки в зиму.

Очень крупный лучок (24-30 мм) годится только на зелень.

Крупный (21-24 мм) высаживают для получения зелени и раннего урожая.

Для весенней посадки идеально подходит севок размером 14-21 мм.

Возьмите севок в руку – он должен быть сухим, плотным, иметь равномерную окраску. Запах плесени или резкий луковый запах говорят о плохом качестве семенного материала.

Хранение и подготовка семян к посадке. Хранить севок нужно при температуре +10..+15°С. За трое суток до посадки луковки помещают в тёплое место (у батареи), а затем погружают на 8 часов в стимулятор роста, чтобы активизировать обменные процессы. Непосредственно перед посадкой можно обработать семена в слабом растворе марганцовки. Это способствует предупреждению луковых болезней. Затем семена промывают, подсушивают, откинув на ткань и сажают в землю.

Схема посадки лука. Расстояние между лунками должно быть не менее 15 см, между рядками – 30 см. Луковки сажают на глубину 7-10 см.
Бороздки для лука можно слегка посолить, это отпугнёт луковую муху. После посадки грядку желательно полить отстоянной водой комнатной температуры.

Умеренный полив лука предполагает, что грядки поливают 2-3 раза в неделю, внося около 10 л воды на квадратный метр. В засушливое лето полив увеличивают. А за месяц до сбора урожая – прекращают полностью.

Подкормка лука проводится в 3 этапа:


  • при появлении первых всходов севок поливают навозной жижей (1 литр навоза на 10 литров воды);
  • спустя 2 недели грядки поливают раствором минеральных удобрений (30 г Суперфосфата, 10 г Мочевины и 5 г Кальция на 10 л воды);
  • в конце июня проводят вторую минеральную подкормку по приведённой выше схеме.

Лук хорошо растёт на сухих солнечных участках в богатой органикой земле. Отличные предшественники лука - огурцы, кабачки, томаты, картофель, бобовые.

Соседями лука по грядке могут быть морковь, петрушка, свёкла, капуста, укроп. А вот фасоль и горох – соседи так себе.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачалуккалендарь дачника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Тамара Разумная

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Когда сажать лук мае 2021: подготовка семян к посадке, самые удачные дни
    3:00:05 5/12/2021
    Когда сажать лук мае 2021: подготовка семян к посадке, самые удачные дни
    Все о водных знаках: Рак, Скорпион, Рыбы и их любовная совместимость
    2:00:41 5/12/2021
    Все о водных знаках: Рак, Скорпион, Рыбы и их любовная совместимость
    Поздравления на 12 мая в День экологического образования: в стихах и короткие для СМС
    1:30:56 5/12/2021
    Поздравления на 12 мая в День экологического образования: в стихах и короткие для СМС
    Индетерминантные томаты: что это за помидоры?
    1:00:01 5/12/2021
    Индетерминантные томаты: что это за помидоры?
    12 мая - День памяти Андрея Первозванного в Грузии: православные короткие поздравления
    11:45:59 5/11/2021
    12 мая - День памяти Андрея Первозванного в Грузии: православные короткие поздравления
    74-летний Дональд Трамп: уезжает из Флориды - что будет с Меланией и Бэрроном?
    11:30:23 5/11/2021
    74-летний Дональд Трамп: уезжает из Флориды - что будет с Меланией и Бэрроном?
    Семьям погибших от рук казанского стрелка в гимназии №175 выплатят по 1 млн рублей. Погибли девять человек
    11:29:47 5/11/2021
    Семьям погибших от рук казанского стрелка в гимназии №175 выплатят по 1 млн рублей. Погибли девять человек
    Илон Маск заявляет, что у него «синдром Аспергера» - расстройство аутистического спектра
    11:15:45 5/11/2021
    Илон Маск заявляет, что у него «синдром Аспергера» - расстройство аутистического спектра
    После чудовищной трагедии в Казани омбудсмен предложила отдать охрану школ Росгвардии и повысить возраст владения оружием
    11:07:47 5/11/2021
    После чудовищной трагедии в Казани омбудсмен предложила отдать охрану школ Росгвардии и повысить возраст владения оружием
    Как учительница спасла 8 класс в гимназии №175 в Казани, рассказала мама одной из учениц
    11:05:36 5/11/2021
    Как учительница спасла 8 класс в гимназии №175 в Казани, рассказала мама одной из учениц