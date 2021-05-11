График отключение горячей воды на все лето в Новосибирске опубликовала СГК
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

График отключение горячей воды на все лето в Новосибирске опубликовала СГК

7:09:205/11/2021Фото: Известия Мордовии
0

На специальной карте можно найти информацию о том, к какой зоне теплоснабжения относится конкретный дом. Отключения начнутся уже с 12 мая.

Плановые отключения горячей воды пройдут в Новосибирске по графику

В Новосибирске с 12 мая начнут отключать горячую воду в квартирах. До 20 июля будут проводиться работы по гидравлическому испытанию сетей,  которые  требуют отключение. Устранение дефектов, выявленных после испытаний, запланировано до 4 августа.

"Сибирская генерирующая компания" отключать новосибирцев будет поэтапно. В какой момент жители останутся без горячей воды, они могут узнать, изучив специальную карту, в которой указаны зоны теплоснабжения, передает СГК.

График отключения горячей воды в Новосибирске на все лето

С 12 по 25 мая зона ТЭЦ-5 - в Заельцовском, Железнодорожном, Центральном и Дзержинском районах;

с 12 по 24 мая зона ТЭЦ-3;

с 12 по 20 мая зона ТЭЦ-4;

с 24 по 31 мая зона ТЭЦ-5 - в Октябрьском и Первомайском районах;

25 мая — зона Кировской районной котельной, цех №2 (м-р Обь ГЭС);

с 1 по 12 июня — зона Кировской районной котельной, цех №1;

с 1 по 12 июня зона ТЭЦ-4;

с 3 по 13 июня зона ТЭЦ-2 (правый берег);

с 3 по 13 июня зона ТЭЦ-2 (правый берег); с 15 по 26 июня зона ТЭЦ-; с 15 по 25 июня зона ТЭЦ-4;

с 16 по 25 июня зона ТЭЦ-2 (правый берег);

с 5 июля по 16 июля зона ТЭЦ-5;

с 5 по 15 июля — зона ТЭЦ-2 (Ленинский вывод);

с  12 по 20 июля — зона ТЭЦ-4;

с 28 июля по 4 августа — зона ТЭЦ-2.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
графикотключениягорячая вода
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы легко переносите отключения горячей воды?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Путин приказал изменить положение об оружии для гражданских после стрельбы в Казани
    6:56:58 5/11/2021
    Путин приказал изменить положение об оружии для гражданских после стрельбы в Казани
    Смертную казнь вернуть после расстрела детей в школе Казани предложили в Госдуме
    6:40:39 5/11/2021
    Смертную казнь вернуть после расстрела детей в школе Казани предложили в Госдуме
    Лучшие новые открытки с Днем медсестры от дизайнера на 12 мая и прекрасные поздравления для СМС
    6:20:14 5/11/2021
    Лучшие новые открытки с Днем медсестры от дизайнера на 12 мая и прекрасные поздравления для СМС
    Видео допроса казанского стрелка, расстрелявшего школьников и учителей, появилось в Сети: "Я всегда всех ненавидел"
    6:19:22 5/11/2021
    Видео допроса казанского стрелка, расстрелявшего школьников и учителей, появилось в Сети: "Я всегда всех ненавидел"
    День траура объявили 12 мая после расстрела детей в гимназий Казани
    5:59:33 5/11/2021
    День траура объявили 12 мая после расстрела детей в гимназий Казани
    Когда сажать чеснок мае в 2021 году: подготовка семян к посадке, самый благоприятные дни
    5:26:33 5/11/2021
    Когда сажать чеснок мае в 2021 году: подготовка семян к посадке, самый благоприятные дни
    Лунный календарь маникюра июнь 2021
    5:20:30 5/11/2021
    Лунный календарь маникюра июнь 2021
    Жертвам кибермошенников теперь будет проще вернуть свои деньги
    5:06:59 5/11/2021
    Жертвам кибермошенников теперь будет проще вернуть свои деньги
    В Казани во всех школах отменены занятия 12 мая 2021
    5:04:22 5/11/2021
    В Казани во всех школах отменены занятия 12 мая 2021
    В Казани 12 мая 2021 объявлен днем Траура по убитым школьникам и учителям в гимназии №175
    4:57:10 5/11/2021
    В Казани 12 мая 2021 объявлен днем Траура по убитым школьникам и учителям в гимназии №175