График отключение горячей воды на все лето в Новосибирске опубликовала СГК

В Новосибирске с 12 мая начнут отключать горячую воду в квартирах. До 20 июля будут проводиться работы по гидравлическому испытанию сетей, которые требуют отключение. Устранение дефектов, выявленных после испытаний, запланировано до 4 августа.
"Сибирская генерирующая компания" отключать новосибирцев будет поэтапно. В какой момент жители останутся без горячей воды, они могут узнать, изучив специальную карту, в которой указаны зоны теплоснабжения, передает СГК.
График отключения горячей воды в Новосибирске на все лето
С 12 по 25 мая зона ТЭЦ-5 - в Заельцовском, Железнодорожном, Центральном и Дзержинском районах;
с 12 по 24 мая зона ТЭЦ-3;
с 12 по 20 мая зона ТЭЦ-4;
с 24 по 31 мая зона ТЭЦ-5 - в Октябрьском и Первомайском районах;
25 мая — зона Кировской районной котельной, цех №2 (м-р Обь ГЭС);
с 1 по 12 июня — зона Кировской районной котельной, цех №1;
с 1 по 12 июня зона ТЭЦ-4;
с 3 по 13 июня зона ТЭЦ-2 (правый берег);
с 3 по 13 июня зона ТЭЦ-2 (правый берег); с 15 по 26 июня зона ТЭЦ-; с 15 по 25 июня зона ТЭЦ-4;
с 16 по 25 июня зона ТЭЦ-2 (правый берег);
с 5 июля по 16 июля зона ТЭЦ-5;
с 5 по 15 июля — зона ТЭЦ-2 (Ленинский вывод);
с 12 по 20 июля — зона ТЭЦ-4;
с 28 июля по 4 августа — зона ТЭЦ-2.