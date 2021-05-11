Путин приказал изменить положение об оружии для гражданских после стрельбы в Казани

Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову предпринять меры для изменения положения об оружии, точнее его видах, которые могут храниться у гражданского населения.
«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее», — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по "Интерфакс").
Глава государства был информирован о расстреле в Казани. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе. Пострадавшим Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления, передает сайт Кремля.
После доклада Александра Бортникова — главы ФСБ — было принято решение о направлении спецборта МЧС с оборудованием и специалистами, которые необходимы на месте трагедии в настоящее время.
Министры просвещения и здравоохранения были направлены в Казань — эпицентр событий. Президент поручил правительству обеспечить медицинскую и психологическую помощь раненым и пострадавшим, оказать содействие родственникам погибших.
Отдельное поручение дано директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения.
После трагедии в Казани, где было убито 7 школьников и учитель, выяснилось, что такое же оружие, из которого были расстреляны погибшие в школе, использовалось во время нападения на колледж в Керчи.