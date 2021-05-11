Благоприятные дни для стрижки ногтей и волос с 15 по 31 мая 2021

Смена лунных фаз совершенно точно влияет на все живое. В том числе на рост волос и ногтей, а также на их состояние. Выбрав не верный день, можно не только испортить свой внешний вид, но даже подвергнуть себя риску обмана, заболеванию или другим неприятностям.
Женщины издревле знали, на какой фазе луны можно улучшать свою красоту. И мы рекомендуем вам прислушаться и свериться с лунным календарем, чтобы улучшить свой внешний облик и привлечь удачу.
Благоприятные дни для стрижки волос
- 15 мая (5 -й лунный день)
- 21 мая (11 -й лунный день)
- 23 мая (13 -й лунный день)
- 24 мая (14 -й лунный день)
- 27 мая (17 -й лунный день)
Нейтральные дни для стрижки волос
- 17 мая (7 -й лунный день)
- 22 мая (12 -й лунный день)
- 28 мая (18 -й лунный день)
Плохие дни для стрижки волос
- 16 мая (6 -й лунный день)
- 19 мая (9 -й лунный день)
- 25 мая (15 -й лунный день)
- 29 мая (19 -й лунный день)
Самые плохие дни для стрижки волос
- 18 мая (8 -й лунный день)
- 20 мая (10 -й лунный день)
- 26 мая (16 -й лунный день)
- 30 мая (20 -й лунный день)
- 31 мая (21 -й лунный день)
Самые благоприятные дни для стрижки ногтей 17, 19, 24, 26 и 31 мая.
Самые неблагоприятные дни для стрижки ногтей 15, 21, 22, 28 и 29 мая.