Лунный календарь посева на июнь 2021

Начало лета для дачников и огородников проходит уже не столько активно, как май, но все равно еще можно сеять и высаживать то, что не успели в мае. Огурцы, например, очень теплолюбивы, и в июне наступает самое время для их посадки.
Лучшие дни для посадки огурцов: 12, 13, 18, 19-22 июня, разрешенные дни: 2, 3, 6, 7, 8 июня.
Лучшие дни для помидоров: 12, 23, 21, 22 июня, разрешенные дни: 2, 3, 6, 7, 8, 29, 30 июня.
Лучшие дни для баклажанов и перцев: 12, 13, 21, 22 июня, разрешенные дни: 2, 3, 6, 7, 8, 29, 30 июня.
Лучшие дни для моркови, свеклы, редиса и других корнеплодов: 2, 3, 6, 7, 8, 25, 26, 29, 30 июня.
Лучшие дни для посадки лука: 2, 3, 6, 7, 8, 25, 26, 29, 30, разрешенные дни: 18, 19, 20 июня.
Лучшие дни для чеснока: 6, 7, 8, 25, 26 июня, разрешенные дни: 21-23 июня.
Лучшие дни для посадки зелени: 12, 13, 21, 22 июня, разрешенные дни: 2, 3, 6, 7, 8, 29, 30 июня.
Лучшие дни для капусты: 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 июня, разрешенные дни: 2, 3, 6, 7, 8, 29, 30 июня.
Лучшие дни для картофеля: 2, 3, 6, 7, 8, 25, 26, 29, 30, разрешенные дни: 18, 19, 20 июня.