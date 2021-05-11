Лунный календарь посева на июнь 2021
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Лунный календарь посева на июнь 2021

9:20:245/11/2021Фото: pxhere
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В июне уже смело можно высаживать рассаду и сеять семена прямо в грунт - становится достаточно тепло и земля прогрелась до нужных температур.

огород
В июне посадки не столь активны, чем в мае, но все же работы есть

Начало лета для дачников и огородников проходит уже не столько активно, как май, но все равно еще можно сеять и высаживать то, что не успели в мае. Огурцы, например, очень теплолюбивы, и в июне наступает самое время для их посадки.

Лучшие дни для посадки огурцов: 12, 13, 18, 19-22 июня, разрешенные дни: 2, 3, 6, 7, 8 июня.

Лучшие дни для помидоров: 12, 23, 21, 22 июня, разрешенные дни: 2, 3, 6, 7, 8, 29, 30 июня.

Лучшие дни для баклажанов и перцев: 12, 13, 21, 22 июня, разрешенные дни: 2, 3, 6, 7, 8, 29, 30 июня.

Лучшие дни для моркови, свеклы, редиса и других корнеплодов: 2, 3, 6, 7, 8, 25, 26, 29, 30 июня.

Лучшие дни для посадки лука: 2, 3, 6, 7, 8, 25, 26, 29, 30, разрешенные дни: 18, 19, 20 июня.

Лучшие дни для чеснока: 6, 7, 8, 25, 26 июня, разрешенные дни: 21-23 июня.

Лучшие дни для посадки зелени: 12, 13, 21, 22 июня, разрешенные дни: 2, 3, 6, 7, 8, 29, 30 июня.

Лучшие дни для капусты: 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 июня, разрешенные дни: 2, 3, 6, 7, 8, 29, 30 июня.

Лучшие дни для картофеля: 2, 3, 6, 7, 8, 25, 26, 29, 30, разрешенные дни: 18, 19, 20 июня.

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