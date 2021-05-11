Губернатор озадачил перед ЕГЭ-2021 школы Новосибирской области
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Губернатор озадачил перед ЕГЭ-2021 школы Новосибирской области

8:12:585/11/2021Фото: Правительство Новосибирской области
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17 647 выпускников 11-классов будут сдавать Едины госэкзамен в регионе в этом году.

Губернатор региона призвал провести экзамены без сбоев

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании по вопросам подготовки государственной аттестации 11 мая поставил задачу о безупречном проведении мероприятий.

«Наша общая задача – провести итоговую аттестацию организовано, четко, без сбоев и замечаний», – подчеркнул глава региона.

Учащиеся 11 классов — 17 647 человек — будут сдавать ЕГЭ в 117 пунктах (92 основных), организованных для сдачи экзаменов. Для учеников 9 классов — 29 304 школьника — планируется сдача ГИА в 224 пунктах (166 основных).

Для соблюдения противоэпидемиологических мероприятий будут использованы все доступные средства. Рассадка на аттестации будет на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Для более качественного проведения экзаменов, с председателями комиссий были проведены вебинары, на которых рассматривались ошибки и неудачи прошлых лет, чтобы исключить их повторения, рассказали в правительстве Новосибирской области.

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