Губернатор озадачил перед ЕГЭ-2021 школы Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании по вопросам подготовки государственной аттестации 11 мая поставил задачу о безупречном проведении мероприятий.
«Наша общая задача – провести итоговую аттестацию организовано, четко, без сбоев и замечаний», – подчеркнул глава региона.
Учащиеся 11 классов — 17 647 человек — будут сдавать ЕГЭ в 117 пунктах (92 основных), организованных для сдачи экзаменов. Для учеников 9 классов — 29 304 школьника — планируется сдача ГИА в 224 пунктах (166 основных).
Для соблюдения противоэпидемиологических мероприятий будут использованы все доступные средства. Рассадка на аттестации будет на расстоянии 1,5 м друг от друга.
Для более качественного проведения экзаменов, с председателями комиссий были проведены вебинары, на которых рассматривались ошибки и неудачи прошлых лет, чтобы исключить их повторения, рассказали в правительстве Новосибирской области.